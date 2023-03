CliCli présente l'éditeur et la plateforme de contenu généré par les utilisateurs à la GDC 2023

SAN FRANCISCO, 18 mars 2023 /PRNewswire/ -- CliCli est heureux d'annoncer que son outil innovant et accessible de création de jeux et sa plateforme de distribution mondiale sont désormais disponibles pour les tests alpha. CliCli cherche à offrir davantage de choix à l'industrie en simplifiant le développement de jeux et en offrant de nombreuses possibilités de succès financiers aux développeurs.

Introducing CliCli -- A Brand New Game Editor and UGC Platform

Le service tout-en-un de CliCli simplifie le processus de développement de jeu en offrant des outils d'édition, de distribution, de service client, de traitement des paiements, d'acquisition d'utilisateurs, de community management et de monétisation à long terme. Les créateurs n'ont besoin d'aucune expérience de codage pour commencer - tout le monde peut utiliser l'interface utilisateur graphique de CliCli pour concevoir la logique de jeu, contrôler les événements, les conditions et les actions, et accéder à une bibliothèque de ressources gratuites de milliers d'actifs modifiables, y compris les personnages, les bâtiments et la musique. Parmi les modes de monétisation flexibles de CliCli figurent des options comme le free-to-play, le pay-to-play, les abonnements et les passes de combat, offrant aux créateurs la flexibilité nécessaire à leur succès financier.

Lors de la GDC 2023, CliCli fera ses débuts à l'échelle mondiale et partagera son approche pour construire un écosystème CGU durable. Les développeurs participant à l'événement peuvent visiter le stand S1332 pour essayer la plateforme de jeu innovante, participer aux séances d'échange des créateurs de CliCli, et remporter des prix en relevant les défis d'éditeurs. Plusieurs jeux créés par l'éditeur CliCli seront également présentés en exclusivité lors de l'exposition, dont Game of Rollink .

« Nous avons créé CliCli pour aider les créateurs et les développeurs indépendants à surmonter les obstacles communs auxquels ils font face lorsqu'ils poursuivent leur passion, y compris la formation aux outils, le ciblage du public, le marketing de jeux et la possibilité d'en vivre. Nous visons à soutenir chaque créateur de notre communauté et nous sommes très heureux de voir la façon dont les créateurs utilisent notre outil de création de jeux pour réaliser leurs rêves », a déclaré Kun Li, responsable des opérations de CliCli.

CliCli ne cesse de soutenir les créateurs talentueux à travers des game jams, des événements mensuels récurrents et des programmes de partenariat. Des centaines de créateurs de CGU utilisent déjà CliCli pour construire des démos, tester des jeux et partager le plaisir avec leurs amis.

Avec CliCli, les possibilités pour les créateurs sont immenses. Rejoignez la communauté dès aujourd'hui et commencez à développer le jeu de vos rêves !

À propos de CliCli

Basé à Singapour, CliCli est composé d'une équipe de plus de 200 professionnels de l'industrie passionnés qui souhaitent construire de nouvelles expériences de jeu avec des créateurs du monde entier.

CliCli est investi par NetEase Games, la division de jeux en ligne de NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES et HKEX: 9999), tandis que toutes les décisions de conception sont prises par l'équipe CliCli.

