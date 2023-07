Clientes do Banco ABC Brasil podem contar com a antecipação de recebíveis de cartões

Serviço amplia o portfólio de produtos oferecidos pela instituição financeira

SÃO PAULO, 17 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil (ABCB4) disponibiliza a solução de antecipação de recebíveis de cartões aos seus clientes. Com essa operação, os estabelecimentos comerciais podem receber antecipadamente os valores das vendas realizadas com cartões, processados pelas credenciadoras e subcredenciadoras.

"Estamos sempre atentos às necessidades dos nossos clientes e buscamos oferecer produtos e soluções competitivas", afirma Fábio Forte Manicardi, Gerente de Produtos do Banco ABC Brasil. "A antecipação de recebíveis de cartões é uma alternativa que garante mais agilidade e flexibilidade para o capital de giro dos estabelecimentos comerciais, contribuindo para a saúde financeira das empresas." De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), pagamentos com cartões cresceram 10,7% nos três primeiros meses de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado, o que demonstra grande potencial para antecipação. "O uso dos cartões como forma de pagamento vem aumentando cada vez mais, por isso, essa solução disponibilizada aos nossos clientes é vantajosa", explica Fábio. "O estabelecimento não precisa esperar até a data do vencimento das suas vendas à vista ou parceladas para receber o dinheiro em sua conta, já que o valor é creditado assim que o cliente solicita a antecipação. Isso representa mais liquidez e melhor gestão do fluxo de caixa da empresa."

Entre os benefícios desta solução ofertada pelo Banco ABC Brasil estão: não há necessidade de aprovação de crédito no estabelecimento comercial; operação isenta de IOF e tarifas; taxas competitivas com o mercado; além de não ser necessário ter domicílio bancário de cartão com o Banco ABC Brasil.

O Banco ABC Brasil reforça seu compromisso em fornecer serviços financeiros inovadores e acessíveis para atender às necessidades de seus clientes. Com a antecipação de recebíveis de cartões, os estabelecimentos comerciais têm a oportunidade de otimizar seus recursos e impulsionar seu crescimento.

FONTE Banco ABC Brasil

