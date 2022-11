Clientes do segmento Middle correspondem a 9,5% da carteira de crédito expandida do Banco ABC Brasil

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Banco ABC Brasil (ABCB4), listado no Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), vem apresentando um crescimento na sua base de clientes do segmento Middle, aqueles com faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 300 milhões. No terceiro trimestre deste ano houve uma expansão de 21,3% em relação ao trimestre anterior e de 48,2% em relação ao mesmo trimestre de 2021.

O Banco entrou no segmento de Middle em 2019 e atualmente o número destes clientes já é maior que o total de clientes do Banco há dois anos. O portfólio de crédito dos clientes Middle corresponde a 9,5% da Carteira de Crédito Expandida. "O crescimento no segmento é um dos fatores que ajudam na nossa expansão de rentabilidade, tanto na margem financeira quanto no retorno sobre patrimônio líquido", afirma Antônio Sanchez, vice-presidente Comercial do Banco ABC Brasil. De acordo com o executivo, o crescimento da carteira Middle também contribui para a continuidade da diversificação da exposição de crédito e para a expansão estrutural do Spread com Clientes.

Hoje o Banco conta com 4.309 clientes corporativos, uma expansão de 36% nos últimos 12 meses. "O ticket médio do segmento Middle gira em torno de R$ 2,4 milhões", completa Sanchez. Segundo ele, o guidance até o final do ano é de um aumento da carteira expandida total entre 12% e 16% em relação ao resultado do final de 2021, com um crescimento do Middle entre 40% e 50%. "Não tenho dúvidas de que é um segmento de extrema relevância para o nosso negócio, os números mostram isso. Nossa intenção é atrair cada vez mais clientes deste nicho, sempre oferecendo um serviço muito transparente, eficaz, rentável e de excelência. Ainda há muito espaço para crescermos", finaliza Sanchez.

FONTE Banco ABC Brasil

