Clientes Livelo podem usar os pontos para pagar parte do valor da compra em farmácias parceiras da Stix

Com a parceria entre as empresas, os participantes poderão trocar pontos Livelo diretamente com PagStix no caixa das lojas Droga Raia e Drogasil

SÃO PAULO e BARUERI, Brasil, 25 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com a finalidade de ampliar as possibilidades de uso dos pontos, trazendo ainda mais benefícios para o dia a dia dos consumidores, a Livelo, maior empresa de recompensas do país, e a Stix, primeiro ecossistema de programas de fidelidade a unir grandes varejistas do país, anunciam hoje (25/09), que a solução PagStix com pontos Livelo estará disponível para que os participantes da Livelo usem seus pontos para pagar parte do valor das compras realizadas nas lojas físicas da Droga Raia e Drogasil.

Lançado pela Stix em 2021, o PagStix é um sucesso entre os clientes, sendo responsável por quase 80% das trocas de pontos stix na loja física. O sistema funciona de uma maneira bem simples: a pessoa se dirige ao caixa para pagar suas compras, informa seu CPF e automaticamente o PagStix verifica se ele possui pontos stix suficientes para trocar por descontos. Para concluir a operação, basta digitar o código de autorização solicitado e aguardar a emissão da nota fiscal.

Com a entrada da Livelo no PagStix, o cliente terá a opção de pagar uma parte da compra ou com seus pontos stix ou com seus pontos Livelo. Para isso, basta informar o CPF no caixa das farmácias parceiras e optar por utilizar seus pontos. Caso o cliente possua uma conta na Livelo, mas ainda não seja cadastrado na Stix, a criação da conta será realizada automaticamente através do compartilhamento dos dados cadastrais após a validação do código de autorização. Assim, o desconto será aplicado e a transferência realizada diretamente no caixa.

A funcionalidade está sendo implementada de forma gradativa e, a partir de hoje (25/09), estará disponível em 21 lojas da Droga Raia e Drogasil no estado de São Paulo. A expectativa é que até o início de novembro ela já esteja disponível em todas as unidades físicas das redes no país. Nos próximos meses, o projeto será expandido para os demais parceiros Stix, permitindo que os mais de 40 milhões de clientes Livelo também usem seus pontos nas compras realizadas no Pão de Açúcar, Extra, Sodimac e Polishop.

"Trazer mais facilidade para a rotina dos brasileiros e mostrar que é possível viver melhor com pontos Livelo são os objetivos do nosso programa de recompensas. Através da parceria com a Stix, trazemos mais benefícios, aumentamos o poder de compra e viabilizamos as transações do dia a dia. Essa novidade também oferece mais um argumento de venda para os lojistas, que podem incluir os pontos em sua operação", destaca Marcelino Cruz, Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios B2B da Livelo.

Os clientes terão mais uma forma de usar os pontos Livelo nas compras do dia a dia, abrangendo também aqueles que tem pouco saldo. A transação mínima começa em 330 pontos Livelo e possui valor máximo de 6.000 pontos Livelo por compra. Além disso, também é possível completar o valor restante da compra com cartão de crédito, Pix, dinheiro e as demais formas de pagamento disponíveis na loja.

"A parceria traz ainda mais vantagens para os brasileiros já que agora clientes Livelo poderão economizar de um jeito simples e rápido nas compras do dia a dia, sem precisar se planejar para usar seus pontos, como já acontecia com os clientes da Stix ao trocar seus pontos stix direto no caixa.", comenta Alexandre Rodrigues, diretor Comercial e Marketing da Stix. "Ao mesmo tempo, essa é uma grande inovação para o mercado de fidelidade, pois permite o uso de mais uma moeda para troca no caixa, o que traz ainda mais valor para a Livelo e as grandes marcas que compõem o ecossistema da Stix, engajando ainda mais clientes", finaliza.

Todas as informações sobre a parceria estão disponíveis aqui.

Sobre a Stix

Criada pelo GPA e pela RaiaDrogasil, a Stix é o ponto e a plataforma de prêmios dos programas de fidelidade das grandes marcas. A empresa é o primeiro ecossistema brasileiro de programas com varejistas de abrangência nacional. Com lançamento no último trimestre de 2020, a Stix combina soluções práticas e inteligentes para gerar valor aos parceiros com benefícios tangíveis aos consumidores. A Stix opera como uma carteira única de pontos e oferece a plataforma PagStix, que permite que o cliente troque pontos stix ou Livelo por desconto direto no caixa das grandes marcas. Com rede de atuação nacional, conta hoje com Extra, Pão de Açúcar, Drogasil, Droga Raia, Sodimac e Polishop, além de parceiros estratégicos como Banco Itaú e Livelo. Participantes Stix têm vantagens únicas como envio de pontos stix entre cadastrados sem custos, clareza no valor do ponto na hora da troca, prazo de expiração em data fixa anual e a possibilidade de transferir pontos Itaú para Stix de graça. Mais informações no site.

Sobre a Livelo

A Livelo é a maior empresa de recompensas do Brasil. Com sete anos de mercado, já possui mais de 43 milhões de clientes e centenas de empresas parceiras em seu site e app para acúmulo de pontos com compras online e resgate de produtos, serviços e viagens. Em 2022, lançou o produto que permite o pagamento de compras usando pontos através da tecnologia Pix, além do Shopping Livelo, plataforma de marketplace onde os consumidores optam por pagar por produtos com pontos, dinheiro ou pontos + dinheiro no site ou aplicativo da marca. Na frente B2B, oferece soluções que auxiliam companhias de qualquer setor a potencializar seus negócios, seja com pontos para incentivar funcionários, fidelizar clientes ou vender mais. Saiba mais sobre a Livelo aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2220158/Livelo_Stix_25_09_23.jpg

FONTE Livelo

SOURCE Livelo