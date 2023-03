Clientes Middle impulsionam a plataforma Cash Management do Banco ABC Brasil

Mês de dezembro bateu o recorde de operações

SÃO PAULO, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Os clientes do segmento Middle que compõem a carteira do Banco ABC Brasil (ABCB4) foram responsáveis pelo recorde alcançado em 2022 pela área de Cash Management, que oferta produtos e serviços para facilitar os pagamentos, recebimentos e gestão de fluxo de caixa das empresas. Os canais disponíveis são: internet banking, arquivo eletrônico, VAN, API, entre outros.

Na comparação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, o número de empresas do segmento Middle utilizando os serviços de cash management do ABC Brasil teve um aumento de 30%, enquanto o volume transacionado expandiu em 28%. "O trabalho conjunto da nossa área comercial com a área de Cash Management tem trazido resultados extremamente importantes para o banco. É o esforço de um time competente, transparente, que atua com total sinergia às necessidades dos nossos clientes", afirma o vice-presidente comercial, Antonio Sanchez. Os serviços mais usados pelos clientes Middle foram cobrança, pagamentos a fornecedores e otimização do fluxo de sobra de caixa das empresas.

"Estamos satisfeitos com os números, mas temos espaço para crescermos ainda mais. Por meio do nosso atendimento ágil, dinâmico e personalizado nós conseguimos ofertar produtos customizados aos nossos clientes que, cada vez mais, trazem suas operações financeiras para o ABC Brasil", comenta Alexandre Brancalion, especialista Cash Management.

De acordo com Sanchez, a expertise da equipe e a solidez do Banco ABC Brasil fazem com que os clientes passem a ter a cultura da centralidade comercial e comecem a transacionar mais operações com a instituição. "Oferecemos suporte tecnológico para a internalização das transações de pagamento de empresas de todos os setores da economia, adequando constantemente sua plataforma para atender clientes de diversos setores", conclui o vice-presidente comercial.

