Clientes podem ganhar até R$ 600 de cashback em programa Trigg Friends

"O cashback é uma ferramenta com potencial de engajamento do cliente. E fidelizar uma pessoa retorna também em indicação do produto e serviço para amigos e familiares. Por isso, esse programa da Trigg se torna um ciclo virtuoso. A ideia é devolver um benefício real ao cliente para que ele fique livre para decidir como usar o bônus do cashback, descontando na fatura ou fazendo doações, tudo direto no nosso App.", ressalta Juliana Almeida, Head de Marketing da Trigg.

A estratégia da companhia é de triplicar as indicações, bonificando os clientes que curtem a experiência com o cartão. Pensando nesse ciclo de amizade o nome do programa precisava ganhar uma força com o significado da ação, por isso a Trigg decidiu alterar o nome do 'Member Get Member' para Trigg Friends, e além um cashback mais atrativo, nesse novo modelo o cliente ganha facilidade na hora de indicar, podendo escolher via email, whatsApp, Telegram ou Messenger.

A executiva ressalta que a duração do link do convite será de 24horas, se o indicado não utilizar, o convite volta para o cliente, assim ele pode chamar um outro amigo e garantir ainda mais cashback no final do mês. O programa foi desenvolvido para ser um gamification Trigg.

"Por aqui valorizamos quem está com a gente, o cliente engajado sempre terá benefícios diferenciados e com ganhos reais. Sem contar que o cliente pode garantir esse cashback todos os meses. Além disso, quem é indicado tem a vantagem de melhorar as chances de aprovação nas análises de crédito", comenta Juliana.

Para mais informações sobre o Trigg Friends acesse: www.trigg.com.br ou acesse o app da Trigg.

