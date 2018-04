Clientes TudoAzul terão descontos exclusivos ao utilizar os serviços de helicóptero da Voom

"Estamos muito animados em oferecer o serviço da Voom para nossa base de clientes, já que sempre buscamos serviços cada vez melhores e que tragam vantagens reais a quem voa conosco", diz Alex Malfitani, vice-presidente Financeiro da Azul e responsável pelo TudoAzul.

A viagem entre Campo de Marte (CDM) e Viracopos (VCP) está disponível de segunda a sexta, nos horários: 7h30, 9h, 16h30 e 18h. A rota inversa, está disponível nos horários: 8h20, 9h40, 17h20 e 18h40. A viagem leva cerca de 30 minutos e tem um custo de R$400 para Clientes TudoAzul. A Voom também garante um serviço de transfer entre o heliponto e os terminais de embarque do aeroporto. Para agendar o seu voo, acesse: www.voom.flights.

Sobre a Azul

A Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL) é a maior companhia aérea do Brasil em números de cidades atendidas, com 766 voos diários e 104 destinos. Com uma frota operacional de 122 aeronaves e mais de 10.000 funcionários, a Companhia possui 223 rotas em 31 de Dezembro de 2017. Dentre os prêmios recebidos em 2017, a Azul foi nomeada a Terceira melhor companhia aérea do mundo pela TripAdvisor Travelers' Choice e melhor companhia aérea low-cost da América do Sul pelo sétimo ano consecutivo pela Skytrax. A Azul também foi a companhia aérea mais pontual do Brasil e a companhia low-cost mais pontual nas américas em 2017, de acordo com o ranking mundial da OAG. Para mais informações, visite www.voeazul.com.br/ri.

Relações com a Imprensa

Tel: +55 11 4831 1245

Cel.:+55 11 98196 1035

imprensa@voeazul.com.br

FONTE Azul Linhas Aéreas

