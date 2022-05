Clientes VW e-Delivery podem contratar infraestrutura para instalação de carregadores com GreenV

O CEO da GreenV, Junior Miranda, explica que o acordo contempla o desenvolvimento de um projeto e execução da infraestrutura necessária à instalação de carregadores para viabilizar a mobilidade elétrica tanto nos concessionários VWCO quanto para os frotistas. Com tudo instalado, são realizados testes da primeira recarga do sistema para garantir que esteja em perfeito funcionamento.

"Nossa equipe está apta a fazer um levantamento completo e especializado da necessidade de infraestrutura, de acordo com as normas e especificações técnicas, visando otimizar o consumo de energia das empresas. Dessa forma, criaremos um projeto customizado", destaca o executivo.

Para tornar a experiência do cliente a melhor possível, a VWCO presta uma verdadeira consultoria quando o assunto é infraestrutura para eletrificação, que vai desde a especificação dos carregadores testados e aprovados pela montadora até a integração com fontes renováveis de energia, podendo tornar a frota do cliente 100% alimentada por energia limpa.

"A escolha fica a cargo do cliente, de acordo com sua disponibilidade de tempo de recarga e custo. Temos carregadores com diversas capacidades, que podem carregar vários veículos simultaneamente, todos testados e aprovados para trabalhar em perfeita sintonia com o e-Delivery, visando entregar o melhor resultado", afirma Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da VWCO.

Segundo Miranda, CEO da GreenV, a expectativa é que esse serviço facilite a transição dos clientes para frotas elétricas. "Isso contribui para a otimização da operação das empresas que estão investindo no caminhão e-Delivery, veículo zero emissões, para alcançar suas metas e objetivos ambientais", ressalta o empresário.

Sobre A GreenV

Fundada em 2021, a GreenV tem sua origem na AZ Energy, empresa referência em eletromobilidade no Brasil, líder nacional em instalação de pontos de recarga. Depois de receber um aporte de 22 milhões de um fundo norte americano, a companhia passou a focar exclusivamente em soluções inteligentes para mobilidade elétrica. A companhia já foi responsável pela instalação de mais de 2.000 pontos de recarga, em 24 Estados brasileiros e recentemente anunciou uma nova parceria para mais 350 pontos. Além do aumento de pontos de recarga, a startup já tem em seu planejamento estratégico de desenvolvimento mais de 70 inovações que serão lançadas no mercado brasileiro até 2025, com base na Metodologia da Aceleradora de startups 10X Digital.

Mais informações: www.greenv.com.br

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON



Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa

