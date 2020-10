Clifford Chance Applied Solutions arrive sur PartnerVine

ZURICH, 15 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Clifford Chance Applied Solutions, la filiale numérique de Clifford Chance, est arrivée aujourd'hui sur PartnerVine avec Cross-Border Publisher: Data Protection, un produit qui fournit des informations complètes sur la protection des données dans 17 juridictions en Europe.

« Clifford Chance Applied Solutions est heureux d'arriver sur PartnerVine avec Cross-Border Publisher: Data Protection. Nous fournissons des conseils d'experts sur de nombreux sujets liés à la protection des données, préparés par Clifford Chance LLP (et un conseiller juridique local), qui sont accessibles directement en ligne. Nous sommes ravis d'offrir ce produit sur PartnerVine », a déclaré Jeroen Plink, PDG de Clifford Chance Applied Solutions à New York.

« Avec Cross-Border Publisher: Data Protection il est inutile d'effectuer un examen multijuridictionnel des obligations en matière de protection des données; Clifford Chance Applied Solutions l'a fait pour vous, et ce, à un prix qui reflète l'évolutivité des logiciels. La protection des données est toujours un obstacle pour les entreprises qui pénètrent sur de nouveaux marchés. Avec ce produit, cet obstacle vient de tomber », a affirmé Jordan Urstadt, PDG de PartnerVine.

Cross-Border Publisher: Data Protection couvre 78 questions sur la protection des données et y répond dans un format facile d'accès et qui compare les juridictions. Les juridictions actuellement couvertes sont l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. D'autres seront ajoutées en fonction de la demande du marché.

Clifford Chance Applied Solutions est une filiale en propriété exclusive de Clifford Chance LLP, l'un des plus importants cabinets d'avocats au monde. Basée à Londres et à New York, Clifford Chance Applied Solutions conçoit des produits qui offrent l'expertise du réseau international de Clifford Chance LLP à l'aide de logiciels.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.partnervine.com .

À propos de PartnerVine : PartnerVine permet aux plus grands cabinets juridiques du monde de vendre leurs produits juridiques. PartnerVine aide les entreprises à accéder à des produits juridiques novateurs mis au point par des cabinets d'avocats, et les cabinets d'avocats à les vendre en dehors de leur réseau. La communauté de PartnerVine est réservée aux services juridiques offerts sur des supports logiciels. PartnerVine possède des bureaux à Zurich et à New York.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1311880/PartnerVine_Logo.jpg

Jordan Urstadt

PartnerVine

+41-79-953-4196

[email protected]

SOURCE PartnerVine