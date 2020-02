Clima, novas tecnologias, produtividade, negócios: cafeicultores brasileiros buscam informações, conhecimento e inovações na FEMAGRI 2020

GUAXUPÉ, Brasil, 11 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A cidade de Guaxupé/MG será o ponto de encontro de mais de 33 mil pessoas – famílias produtoras de café do Sul de Minas Gerais e da média mogiana do estado de São Paulo – durante a FEMAGRI – Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas organizada pela cooperativa de cafeicultores Cooxupé. O evento acontece de 12 a 14 de fevereiro com a proposta de apresentar os mais novos conhecimentos para a atividade cafeeira.

Em 2020, a FEMAGRI tem como tema "Cooperativismo, trazendo tecnologia, gestão e confiança à cafeicultura", apresentando aos cafeicultores pilares centrais como diversas opções em maquinários e implementos para aumentar a produtividade e melhorar as técnicas de manejo, com redução de custos; a busca da melhoria da qualidade da bebida do café; e principalmente, fomentar novos cenários de aprendizagem aos cooperados da Cooxupé.

No espaço Fazendinha, por exemplo, os produtores encontram ações educativas; resultados de pesquisas desenvolvidas por instituições e universidades; novidades na área de sustentabilidade; e conteúdos focados para a gestão de propriedades como as mudanças na logística de fertilizantes, manejo ideal de resíduos orgânicos e de plantas daninhas, armazenamento correto de defensivos, entre outros pontos. A equipe de Geoprocessamento da Cooxupé também estará presente no espaço, apresentando ao produtor o comportamento climático nos últimos meses e como o clima pode influenciar nas tomadas de decisões das famílias cafeicultoras.

A FEMAGRI acontece em uma área total de 107 mil m2, sendo 37 mil m2 de área coberta. São 164 estandes e 125 expositores. Em 2019, a Feira registrou R$ 135 milhões em volume de orçamento e a expectativa da Cooxupé é que este número se repita neste ano.

"A FEMAGRI traz para dentro da feira o significado do movimento cooperativista e, principalmente, oferece aos cooperados da Cooxupé a oportunidade de fortalecer o relacionamento entre eles mesmos e com a cooperativa e fornecedores. É um espaço de muita sinergia, troca de ideias e de conhecimentos, confiança e congraçamento. Hoje, a FEMAGRI é referência nacional quando falamos em feiras para café", define o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto de Melo Rodrigues.

A abertura oficial da FEMAGRI será no dia 12/02, às 10h, em frente ao estande da diretoria da Cooxupé. O endereço é Av. Vereador Nelson Elias, 1300b.

