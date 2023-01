Climate Connect Digital - Alcança a neutralidade de carbono no ano fiscal de 2021-2022

LONDRES, 27 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Climate Connect Digital (CCD), fornecedora líder de soluções de tecnologia climática, publicou hoje seu inventário de Gases do Efeito Estufa (GEE) para o ano fiscal de 2021-22 (abril de 2021 a março de 2022), e anunciou a implementação de medidas para compensá-los. O relatório de inventário de GEE abrange as emissões das atividades globais da empresa para toda a sua força de trabalho, estagiários e consultores, incluindo Reino Unido, Espanha, Malásia e Índia.

De acordo com o GHG Protocol, a CCD só é elegível para contabilizar as emissões de Escopo 2 e 3. As emissões de Escopo 2 da empresa, resultantes da eletricidade gasta em seus escritórios alugados, foram calculadas em pouco mais de uma tonelada de CO2 equivalente. As emissões de Escopo 3, que incluem atividades como viagens de negócios, uso do servidor na nuvem do domínio do cliente, perdas de transmissão e distribuição e trabalho remoto, foram calculadas em 141.179 tCO2e. É importante observar que as emissões relacionadas com o trabalho remoto representam uma parcela substancial das emissões de Escopo 3.

Para compensar essas emissões, a CCD comprou compensações de qualidade de uma combinação de projetos renováveis (VCU-1946) e baseados na natureza (VCU-1477) registrados na Verra. A CCD entende que as compensações não são uma solução de longo prazo, mas um passo eficaz de curto prazo em direção às metas globais de redução de emissões. A empresa está empenhada em descobrir novos métodos para reduzir sua pegada de carbono e fazer os melhores esforços para implementá-los rapidamente.

A avaliação de emissões e o relatório de divulgação de compensações foram preparados de acordo com a metodologia "GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard" e o programa India GHG. Os dados sobre emissões foram verificados por auditores externos da TUV India Pvt. Ltd (leia o relatório da TUV aqui).

Ao comentar sobre o desenvolvimento de Londres, Nitin Tanwar, fundador e diretor de ecossistemas da empresa, destacou que "a contabilidade de carbono é o primeiro passo para atingir o zero líquido. As políticas de trabalho em casa induzidas pela pandemia mudaram significativamente nossa combinação de emissões de Escopo 3. Como provedor de serviços de carbono zero líquido em todo o mundo, entendemos as complexidades de gerenciamento de dados de carbono e atribuímos a maior importância à integridade dos dados. Por isso, optamos por verificar nossas emissões por meio de um auditor externo estabelecido, apesar de não termos obrigação de fazê-lo."

Leia o relatório completo aqui

Sobre a Climate Connect Digital

A CCD tem mais de uma década de experiência em serviços de consultoria de carbono e soluções de software para os domínios de clima e energia limpa. A empresa está sediada em Londres, com escritórios principais no Reino Unido e na Índia, e conta com uma equipe diversificada que trabalha remotamente em todo o mundo, da qual mais de 50% dos funcionários são dedicados a tecnologia e ciência de dados. A empresa utiliza recursos de IA e aprendizado de máquina para construir soluções robustas de zero emissões para problemas globais de mudança climática. A CCD ajudou governos, grandes organizações, desenvolvedores de projetos de carbono e empresas independentes a tomar melhores decisões com seus portfólios de carbono.

Na CCD, acreditamos que a transição para uma economia de baixo carbono é essencial para a saúde do planeta e para o sucesso de longo prazo dos negócios. Estamos comprometidos em ajudar nossos clientes a ter sucesso em suas jornadas de zero emissões e a construir um futuro mais sustentável para todos.

Entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] Tel.: +44 7932730229

FONTE Climate Connect Digital (CCD)

