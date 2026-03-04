Climate Correction™ 2026 reúne a expertos y público en Orlando para discutir soluciones climáticas

News provided by

VoLo Foundation

Mar 04, 2026

ORLANDO, Fla., 4 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación VoLo organiza la octava edición anual de la conferencia Climate Correction los días 10 y 11 de marzo de 2026 en Orlando, Florida. La actividad está abierta al público y busca ofrecer información sobre sobre los desafíos climáticos actuales y promover la participación ciudadana en soluciones ambientales.

Climate Correction™ 2026 reúne a expertos y público en Orlando para discutir soluciones climáticas: https://volofoundation.org/climate-correction/ (PRNewsfoto/VoLo Foundation)
El evento destaca cómo la crisis climática afecta la salud, las comunidades, la economía y el futuro de la población. Según los organizadores, las soluciones deben ser accesibles, basadas en la ciencia y compartidas entre distintos sectores.

El martes 10 de marzo, la jornada se centrará en la participación y la interacción. Los asistentes podrán participar en talleres en grupos pequeños liderados por organizaciones como The Nature Conservancy, The Everglades Foundation, Ocean Conservancy y The CLEO Institute. También se llevará a cabo una expo interactiva en la que los participantes podrán dialogar con investigadores, organizaciones sin fines de lucro, educadores y empresas vinculadas a la acción climática. Además, se realizará un concurso y recorrido de arte enfocados en sostenibilidad.

El miércoles 11 de marzo se desarrollarán paneles y espacios de aprendizaje compartido. Expertos en conservación, medios de comunicación, derecho, planificación urbana y ciencia analizarán soluciones basadas en la naturaleza, comunicación climática, resiliencia urbana, moda sostenible y política ambiental. Entre los ponentes se encuentran representantes de CBS, University of Miami, University of Connecticut y Everglades Law Center. La jornada incluirá espacios de conversación y concluirá con una recepción.

"La crisis climática ya no es distante y está impactando nuestra vida cotidiana. Climate Correction pone esa realidad en perspectiva a través de la esperanza y las soluciones, haciendo un llamado a una acción más rápida basada en la ciencia y a un liderazgo colectivo más sólido", dijo Thais López Vogel, cofundadora y administradora de la Fundación VoLo.

Climate Correction se celebra anualmente en Orlando desde 2018 y se ha consolidado como una plataforma donde las ideas se convierten en acciones y los participantes obtienen información, conexiones y herramientas para actuar.

Más información y detalles de inscripción están disponibles en volofoundation.org/climate-correction.

Contactos de prensa:

Shannon Maganiezin
Directora de Relaciones Externas, Fundación VoLo
[email protected] 

Carlos Roa (medios en español)
Director Senior de Prensa y RRPP, Fundación VoLo
[email protected]

