Climate FieldView, da Bayer, anuncia compatibilidade para Android e amplia acesso de produtores rurais a ferramentas digitais

Lançado na sétima edição do Impulso Bayer Talks, o FieldView Cab para Android estará disponível para uso a partir de 2024. Brasil é o primeiro país do mundo a usar a ferramenta

SÃO PAULO, 14 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A adoção de ferramentas digitais no campo tem permitido aos produtores rurais a tomada de decisões mais assertivas baseadas em dados e obter resultados cada vez melhores. Para que mais clientes possam se beneficiar dessas tecnologias, a Bayer lançou o FieldView Cab para Android. A solução, criada para simplificar e tornar mais acessível a coleta de dados de campo, busca democratizar o acesso dos agricultores e agricultoras a funcionalidade, considerando que cerca de 80% dos brasileiros utilizam o sistema operacional Android, conforme pesquisa do site Statista.

O aplicativo, que estará disponível a partir de 2024 em primeira mão no Brasil, faz parte da gama de soluções da Climate FieldView, plataforma de agricultura digital da multinacional alemã, que já conta com mais de 25 milhões de hectares mapeados em todo o país.

A novidade foi apresentada durante a sétima edição do Impulso Bayer Talks, com o tema "Agricultura digital", o primeiro em parceria com Climate FieldView. Durante o evento, direcionado a clientes com três estrelas ou mais no programa de fidelidade da empresa, tanto a Bayer, quanto parceiros e outros players de mercado, compartilharam conteúdos relevantes e insights sobre as mais recentes tendências inovadoras e perspectivas para o setor agrícola.

Além do aplicativo para Android, Climate FieldView também anunciou duas outras ferramentas para essa próxima safra: o FieldView Máquinas e novos relatórios voltados para proteção de cultivos. O FieldView Máquinas estará disponível para compra ou resgate pela Orbia e trará, de maneira agregada, diversos dados de equipamentos agrícolas como consumo de combustível, horas trabalhadas, velocidade média etc. O relatório de sub-talhão, ferramenta atualmente disponível para usuários do plano Plus do FieldView, agora conta com dados de defensivos, permitindo que o produtor analise com mais eficiência suas aplicações.

Também foram apresentadas outras soluções da companhia para auxiliar os produtores rurais a terem uma lavoura mais produtiva, como o Bayer Valora para milho, Bayer Directo para Nematóides e PRO Carbono, além da parceria estratégica da Bayer com a Microsoft, como conta o diretor da área de experiência do cliente da companhia, Vinicius Faião.

"Todas as iniciativas do programa têm como objetivo promover o diálogo, explorar as novas tecnologias e discutir temas cruciais para o agronegócio. Estamos empenhados em oferecer soluções abrangentes aos agricultores, seja por meio de produtos e tecnologias inovadoras, seja por meio de novas abordagens de relacionamento e conhecimento. O anúncio do lançamento desse app para Android é de grande alegria para nós, pois reforça o nosso comprometimento em dispor de soluções condizentes com as necessidades dos nossos produtores e o de impulsioná-los para o futuro".

De acordo com o gerente de marketing de produto da Climate FieldView para a América Latina, Luiz Vicenzi, o objetivo da versão do FieldView Cab para Android é democratizar o acesso aos dados de campo relevantes. "O lançamento surgiu a partir de conversas com agricultores e agricultoras de todo o país, que expressaram a necessidade das ferramentas da Climate FieldView também serem compatíveis com Android', explica.

Vincenzi também aponta que, como líderes no setor, a Bayer quer se tornar um viabilizador do uso de tecnologias digitais no campo. "Internamente, a digitalização permite melhorar a eficiência de nossas operações, enquanto externamente capacita agricultores para tomarem melhores decisões, nos ajudando a identificar novas formas de gerar inovação, reduzir nossa pegada ambiental e a atender clientes de forma cada vez mais personalizada, além de viabilizar novos modelos de negócio", finaliza.

O impacto da tecnologia no campo

Com a chegada do FieldView Cab para Android, mais agricultores e agricultoras terão interesse em adquirir a ferramenta e ter acesso aos benefícios gerados por ela, assim conta Maurício Nicocelli Netto, consultor em agricultura digital da Monari, em Lucas do Rio Verde (MT). "Pequenos e médios produtores não investiam na solução por ela não ser compatível com esse sistema operacional. Agora, sem dúvidas, essa novidade estimulará eles adquirem a inovação e começarem a tomar decisões assertivas baseadas em dados para ter um plantio e colheita bem-sucedidos", comenta o consultor.

Produtora rural da região de Guaíra, no interior de São Paulo, Maira Lelis faz uso da ferramenta digital da Climate FieldView desde 2019. Ela conta que os dados se tornaram o novo tesouro para fazer uma boa administração da lavoura. "A partir das informações geradas pela ferramenta que são da nossa própria lavoura e dos nossos talhões, conseguimos explorar todo o potencial que temos, pois com esses dados conseguimos tomar decisões assertivas e diminuir as chances de erros. Neste ano, inclusive, conseguimos corrigir algumas falhas no plantio de milho graças a plataforma que nos mostrou que havia a necessidade de intervenção. O resultado disso é uma produtividade cada vez maior e mais sustentável", diz.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas ciências da vida nos setores de agronegócios e saúde. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade. O Brasil é a terceira maior operação da companhia no mundo.

