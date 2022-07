Climate FieldView promove aula gratuita sobre otimização de insumos e gestão da propriedade

Realizada por meio da Universidade FieldView Experience, programa de qualificação no uso de ferramentas digitais no campo, a aula marca o início da Semana Digital FieldView, que vai do dia 11 a 15 de julho. Nela, agricultores e clientes poderão contar com ofertas para contratar soluções, serviços e adquirir equipamentos com descontos que, somados, podem chegar a mais de R$ 3,5 milhões.

A aula inaugural será virtual e gratuita e terá palestras de Marcos Fava Neves, sócio do Markestrat Group; Paulo Cesar Ferreira, sócio do Geração Agro, e do João Paulo Ourique, Representante Técnico de Vendas da Climate FieldView™. Inscrições podem ser feitas diretamente no site da empresa. Além deles, a aula terá uma mesa redonda com os produtores rurais Carla Rossato e Eduardo de Bortoli, onde eles contarão cases e experiências próprias sobre a importância da digitalização e da gestão por metro quadrado na fazenda.

A aula é uma oportunidade de mostrar como a digitalização e parceiros como a Bayer podem impulsionar os resultados do agricultor brasileiro, especialmente em um momento tão importante como o de planejamento para a próxima safra, segundo Thiago Bortoli, diretor de marketing da Climate FieldView™ para a América Latina. "Conversaremos sobre as diferentes ferramentas da agricultura digital que podem auxiliar o agricultor a aplicar insumos com maior precisão, evitando desperdícios e maximizando resultados", afirma.

Este é o terceiro ano da Semana Digital FieldView, que tradicionalmente tem como foco fomentar debates sobre temas em alta para a agricultura no Brasil e no mundo. "É uma semana de ofertas, mas também é uma semana para ajudarmos o agricultor a lidar com a alta dos custos de produção e o cenário atual de insumos agrícolas, como fertilizantes, defensivos e sementes. Na aula inaugural, vamos mostrar como a agricultura digital pode ser uma aliada em momentos desafiadores", diz Bortoli.

Capacitação do produtor rural

Lançada em janeiro de 2021, a Universidade FieldView é o braço de capacitação da plataforma de agronomia digital da Bayer e surgiu com o propósito de suprir a demanda de produtores rurais por conhecimento em tecnologia e agricultura 4.0. A plataforma reúne cursos voltados para agricultores, distribuidores e outros interessados por temas como Introdução à Agricultura Digital e Plantio na Era Digital.

"A iniciativa tem se mostrado uma parceira relevante para ajudar produtores a compreender como transformar dados e informações em tomadas de decisão mais assertivas na lavoura", diz Ivana Amaral, gerente de engajamento e conhecimento com parceiros da Climate para a América Latina, sobre a Universidade FieldView.

Serviço:

O que: Aula gratuita – "Gestão por m²: decisões que farão diferença na safra 22/23"

Quando: 11 de julho

Horário: Às 19h (BRT)

Inscrições: https://www.climatefieldview.com.br/hs/semana-digital-fieldview

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855473/1.jpg

FONTE Bayer

SOURCE Bayer