CliniSys adquire HORIZON Lab Systems e junta-se à Sunquest Information Systems para formar uma das maiores empresas do mundo dedicadas a diagnósticos e informática laboratorial

· Grupo combinado possibilita melhores resultados de saúde pública por meio da inovação em tecnologia de diagnóstico e informática laboratorial

TUCSON, Arizona,, 18 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A CliniSys anunciou a recente aquisição da HORIZON Lab Systems e a combinação com a Sunquest Information Systems, como CliniSys. Essa aquisição e a combinação com a Sunquest criam uma das maiores empresas do mundo dedicadas ao diagnóstico e à informática laboratorial.

A visão da CliniSys é ultrapassar as paredes do laboratório clínico para adotar uma nova onda de diagnósticos e laboratórios digitais em todo o continuum do atendimento e da comunidade para melhorar a saúde pública. A HORIZON Lab Systems é fundamental para essa visão com suas soluções laboratoriais avançadas baseadas em nuvem e conhecimento e experiência inigualáveis em soluções laboratoriais ambientais, testes de qualidade da água, saúde pública, toxicologia e agricultura.

Juntas, as empresas CliniSys, Sunquest e HORIZON Lab Systems contam com mais de 1.300 funcionários que vivem em 12 países diferentes, representando 19 culturas diversas, falando 21 idiomas diferentes com conhecimento global insuperável do complexo setor de laboratórios e diagnósticos.

A CliniSys está preparada para oferecer os benefícios da transformação da nuvem e aplicar novas tecnologias, como análise avançada, IA e aprendizado de máquina, para capacitar profissionais de laboratório com melhores recursos e ferramentas de diagnóstico a fim de trabalhar com mais eficácia e melhorar a saúde pública mundial.

Laboratórios em todo o mundo monitoram e protegem a saúde em vários determinantes da saúde, desde assistência médica, genética, influências ambientais até influências físicas, e a CliniSys tem a capacidade comprovada de fornecer centenas de milhões de resultados médicos por mês e fornece vigilância de doenças da população em escala pandêmica em todo o mundo.

Michael Simpson, CEO da CliniSys, comentou: "A saúde pública é uma grande preocupação para todos os governos e cidadãos. Com as soluções avançadas baseadas em nuvem da HORIZON e conhecimento e experiência insuperáveis em meio ambiente, testes de qualidade da água, saúde pública, toxicologia e agricultura, a CliniSys agora pode oferecer a empresas e governos em todos os níveis e em diferentes setores do ecossistema de saúde pública, soluções para melhorar a saúde em escala populacional."

Sobre a CliniSys

A CliniSys, com sede em Chertsey, na Inglaterra, e em Tucson, no estado do Arizona, é uma da maiores fornecedoras de sistemas de informações laboratoriais, entrada de pedidos e consulta de resultados e soluções de saúde pública em monitoramento de doenças e gestão de surtos no Reino Unido, Europa e Estados Unidos.Há 40 anos, ela se especializa com sucesso em soluções complexas e de ampla escala para laboratórios e saúde pública em mais de três mil laboratórios em 34 países, utilizando as soluções da CliniSys.

Nossa experiência interdisciplinar combinada oferece aos clientes soluções para dar suporte ao fluxo de trabalho do laboratório em clínica, histologia, molecular, genética, incluindo gestão de pedidos, relatórios e entrega de resultados. Além disso, atendemos laboratórios com testes ambientais, qualidade da água, agricultura e toxicologia.

www.clinisys.com (Reino Unido e Europa)

www.sunquestinfo.com (América do Norte)

www.horizonlims.com (HORIZON)

Contato para a imprensa da CliniSys:

Linden Gregory

Metia Group

+44 (0) 7525 926 435

[email protected]

FONTE CliniSys

SOURCE CliniSys