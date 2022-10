Clinisys schließt Verbund der Unternehmen Sunquest, HORIZON und ApolloLIMS ab

Die neue internationale Marke mit dem Namen Clinisys bedient über 3.000 Kunden in 34 Ländern

TUCSON, Ariz., 5. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Clinisys gibt heute bekannt, dass der Zusammenschluss von Sunquest Information Systems, HORIZON Lab Systems und Apollo LIMS unter einer eigenen Marke abgeschlossen ist. Die Fertigstellung leitet ein neues Kapitel für Clinisys ein, indem es seine weltweite Präsenz und sein umfassendes Fachwissen ausbaut, um durch die Umgestaltung des modernen Labors die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern.

Clinisys ist heute einer der weltweit größten Anbieter von Informationssystemen für Labore in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften und öffentliche Gesundheit mit über 3.000 Kunden in 34 Ländern.

Michael Simpson, CEO von Clinisys, kommentierte: „Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen können wir die größten Herausforderungen im Bereich der Informatik, mit denen Labore heutzutage konfrontiert sind, bewältigen, Arbeitsabläufe rationalisieren und die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen weltweit verbessern. Wir sind bestrebt, erstklassige Lösungen für jegliche Art von Labor- oder Fernprüfungsumgebungen anzubieten, sei es im öffentlichen oder privaten Sektor, im eigenen Haus oder ausgelagert, sowie in allen Arten von Laborbereichen, einschließlich Gesundheitswesen, Wasser, Pflanzenwissenschaften, Vertragsdienstleistungen, Biowissenschaften, Umwelt, Lebensmittel und Getränke, Pharma und öffentliche Gesundheit."

„Wir vereinigen uns unter der Marke Clinisys, um zu signalisieren, dass wir ein viel breiteres Spektrum von Branchen und Sektoren unterstützen und weltweit tätig sind", fügte Simpson hinzu. „Mit Blick auf die Zukunft werden wir im Rahmen unserer langfristigen Strategie der integrierten Clinisys-Laborplattform weiterhin in unsere Kernprodukte und -lösungen aus den beiden kombinierten Unternehmen investieren. Dadurch genießen die Kunden Kontinuität und profitieren gleichzeitig von unseren erweiterten Fähigkeiten und unserer Größe."

Für die bestehenden Kunden hat der Zusammenschluss der neuen Unternehmen keine Auswirkungen auf die bestehenden Produkte und Dienstleistungen, die ihnen nun unter der neuen Marke Clinisys angeboten werden.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie die neue Website www.clinisys.com von Clinisys.

Informationen zu Clinisys

Clinisys ist ein weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Diagnoseinformatiklösungen und Fachwissen, die das moderne Labor in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften und öffentliche Gesundheit neu definieren. Jeden Tag werden Millionen von Laborergebnissen und Dateneinblicken mit der Clinisys-Plattform und den cloudbasierten Lösungen in über 3.000 Laboren in 34 Ländern generiert. Clinisys hat seine Hauptsitze in Tucson, Arizona, Chertsey (England) und Gent (Belgien) und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Effektivität der Arbeitsabläufe in allen Labor- und Testumgebungen zu verbessern und die Gesundheit und Sicherheit von Bürgern und Gemeinden zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie auf www.clinisys.com

