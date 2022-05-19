Clorox 宣佈任命 Julia Denman 及 Stephanie Plaines 為董事會成員

Plaines 現年 55 歲，曾在百事、Ahold、沃爾瑪及星巴克等企業擔任領導職位，擁有 30 多年的策略財務專業知識，以及強大的董事會和營運領導經驗，包括在利用數據分析制定以消費者為中心的營銷及品牌策略方面的豐富經驗。作為 Sam's Club 電子商務財務總監，她幫助該公司在空前擴張的時期發展了該業務以及全渠道零售業務。她亦是 BAC 轉型增長的關鍵人物。她最近的一個職位是在仲量聯行 (Jones Lang LaSalle) 擔任全球財務總監。她在瑞銀 (UBS) 開始投資銀行及併購的職業生涯。此外，Plaines 自 2021 年起擔任 Nielsen Holdings plc 董事會成員，自 2022 年起擔任 KKR Acquisition Holdings I Corp. 董事會成員。

The Clorox Company 獨立董事會主席 Matthew J. Shattock 表示：「我們很幸運 Julia 及 Stephanie 兩位領導者加入我們的董事會。他們策略與財務領導的廣度與深度及價值創造與轉型的成功經驗增加了我們董事會的實力及多元化。她們背景及新觀點將很好地服務於我們，我們將繼續定位 Clorox，以贏得市場並為我們的利益相關者創造長期價值。」

隨著 Denman 及 Plaines 的任命，董事會已從 11 名成員擴展至 13 名，而董事會現有 46% 的女性及 30% 的有色人種。這些補充符合 Clorox 對董事會持續更新的承諾，以確保資格、經驗、多元化及任期的有力平衡。

Denman 及 Plaines 預計都將加入審計委員會。

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The Clorox Company

The Clorox Company (NYSE: CLX) 是一家領先的消費品及專業產品跨國製造商及銷售商，在全球擁有約 9,000 名員工，2021 財政年度銷售額為 73 億美元。Clorox 銷售一些最受信任及認可的消費品牌，包括其同名的漂白劑及清潔產品；Pine Sol® 清潔劑；Liquid-Plumr® 堵塞去除劑；Poett® 家庭護理產品；Fresh Step® 貓砂；Glad® 袋子及包裝；Kingsford® 燒烤產品；Hidden Valley® 調味料及醬汁；Brita® 水過濾產品；Burt's Bees® 天然個人護理產品；以及 RenewLife®、Rainbow Light®、Natural Vitality CALM™，以及 NeoCell® 維生素、礦物質與補充劑。該公司還為專業客戶銷售行業領先的產品及技術，包括以 CloroxPro™ 和 Clorox Healthcare® 品牌名稱銷售的產品及技術。公司超過 80% 的銷售額來自在其類別中排名第一或第二的品牌。

Clorox 是聯合國全球契約 (United Nations Global Compact) 簽署方，以及艾倫·麥克亞瑟基金會 (Ellen MacArthur Foundation) 新塑膠經濟全球承諾的簽署方。公司因其企業責任而獲得廣泛認可，包括入選《巴倫週刊》2022 年 100 家最可持續發展公司 (Barron's 2022 100 Most Sustainable Companies) 名單、2022 年彭博性別平等指數 (2022 Bloomberg Gender-Equality Index)、人權運動 (HRC) 2022 年企業平等指數及 2021 年 Parity.org 最佳女性發展場所名單等。為了支援其社區，The Clorox Company 及其基金會在 2021 財政年度以現金贈款、產品捐贈及動機市場營銷方式共捐助了約 2,000 萬美元。如欲了解更多資訊，請瀏覽 TheCloroxCompany.com 並在 Twitter 上關注公司：@CloroxCo。

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