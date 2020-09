Cloud Computing da Matrix obtém resultados superiores em estudo independente

SAO PAULO, 29 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Segundo o Gartner, é previsto crescimento de 6,3% na receita mundial de Nuvem Pública até o final do ano, em decorrência da pandemia COVID-19 e Desktop como Serviço (DaaS) apresenta o maior crescimento, impulsionado pela necessidade das empresas em oferecer suporte aos trabalhadores remotos e reduzir custos. Além disso, até o final de 2020, 55% das organizações serão o que a instituto IDC chama de "digitalmente determinadas", o que significa que serão líderes em transformação digital, tendo alinhado os elementos necessários de pessoas, processos e tecnologia. Prevê-se que os gastos diretos com essas iniciativas totalizem US $ 5,5 trilhões até 2021.

A transformação digital é imperativo para tomadores de decisão de TI. Organizações que tenham dificuldade em evoluir para um modelo digital, enfrentarão o potencial de uma interrupção significativa. Neste necessário o Cloud Computing deixa de ser coadjuvante, e passa a ser protagonista das estratégias de TI.

O Projeto Root, organização voltada para técnicos e engenheiros de tecnologia da informação, realizou uma bateria testes consistentes para analisar e comparar o desempenho em servidores do tipo Cloud Server de diferentes empresas atuando no Brasil, onde a Matrix obteve as melhores marcas.

"A maioria dos fornecedores impõe limites de conexão Internet (traffic shapping) e na capacidade de I/O de Cloud Servers; esse não é o caso na Matrix" comenta o Diego Costa, Head of Content do Projeto Root.

A Matrix realizou investimentos de cinco milhões de Reais no primeiro semestre de 2020 na sua plataforma de SDD – do inglês datacenter Definido por Software.

"A necessidade do mercado é um ambiente Híbrido, composto por aplicações hospedadas em múltiplos fornecedores de nuvem. Somos bastante criteriosos na escolha de nossos parceiros, com o intuito de promovermos serviços digitais de missão crítica para nossos clientes" completa Eber Lacerda Jr, CEO da Matrix.

Sobre a Matrix Hybrid IT

A Matrix Hybrid IT é uma das mais sólidas empresas de tecnologia do Brasil. Com foco em missão crítica, a companhia possui as certificações Tier III, ISO/IEC 27001 e PCI-DSS, dispondo de serviços de alta performance e disponibilidade. Destaque para soluções de cloud híbrida, cloud privada, hosting e colocation, além de serviços gerenciados de segurança lógica, monitoramento, backup e IaaS. A Matrix oferece total apoio a corporações na jornada rumo à transformação digital. Maiores informações em www.matrix.com.br

