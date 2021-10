Cloud4C anuncia nomeação de Debdeep Sengupta, diretor administrativo anterior da SAP India, como presidente e diretor de faturamento

SINGAPURA e HYDERABAD, Índia, 13 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Cloud4C, empresa global de serviços gerenciados em nuvem do grupo CtrlS, anunciou a nomeação de Debdeep Sengupta como presidente e diretor de faturamento. Debdeep, um veterano do setor, estabeleceu padrões de referência e de crescimento sustentável no setor de tecnologia da informação indiano e levou empresas a atingir o desempenho máximo, gerando um valor invejável para os acionistas combinado com um profundo entendimento das diferenças culturais que existem nas empresas globais.