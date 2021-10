Cloud4C fue nombrada empresa Visionaria en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2021 para Servicios de transformación de TI en la nube pública

SINGAPUR, 19 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Cloud4C, un proveedor líder de servicios administrados en la nube, fue nombrada empresa Visionaria en el Cuadrante Mágico de Gartner 2021 para Servicios de transformación de TI en la nube pública.

Según el informe, "la adopción de servicios en la nube pública se ha acelerado, como lo demuestra una tasa compuesta de crecimiento anual de cinco años del 20,7 %. Tras la pandemia de la COVID-19, las organizaciones se dieron cuenta de los beneficios comerciales que aportan las soluciones basadas en la nube".

"Creemos que nuestro reconocimiento en el informe del Cuadrante Mágico es un testimonio del valor incomparable que aportan las soluciones ágiles basadas en la automatización nativa de la nube de Cloud4C, como SHOP, o la incorporación de la plataforma de autorreparación de operaciones", afirmó Sridhar Pinnapureddy, fundador y director ejecutivo de Cloud4C. "En todas las industrias, se siente una mayor necesidad de contar con nuevas habilidades, herramientas, estrategias y procesos para materializar la transformación hacia un futuro nativo de la nube. El compromiso inquebrantable de Cloud4C de ser una pieza fundamental en la aceleración del proceso y potenciar los resultados comerciales ha reafirmado nuestra posición como socio de confianza en la transformación de la TI en la nube pública en el escenario global. Este reconocimiento fortalece nuestra convicción de que nuestro enfoque está haciendo eco entre los principales analistas, los clientes y el mercado en general".

Para acceder al informe completo de Gartner, haga clic aquí. Para obtener más información acerca de los servicios de Cloud4C, visite https://www.cloud4c.com

Según Gartner, "los proveedores de este mercado ofrecen soluciones diseñadas para proporcionar resultados transformadores de TI a través de servicios profesionales y administrados nativos de la nube, construidos exclusivamente a partir de servicios de infraestructura y plataforma en la nube pública a hiperescala. Diversas organizaciones que buscan utilizar nubes públicas, como Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure y otras plataformas "a hiperescala", acuden a proveedores de este mercado para obtener los mayores beneficios transformadores a partir de los servicios en la nube".

Gartner y Cuadrante Mágico son marcas registradas de Gartner, Inc. y/o sus afiliadas en los Estados Unidos y en otros países, y se utilizan aquí con autorización. Todos los derechos reservados.

Gartner no avala proveedores, productos o servicios descritos en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de asesoría e investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner rechaza todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Cloud4C

Cloud4C es el proveedor líder a nivel mundial en servicios administrados en la nube y atiende a 4.000 clientes en 26 países y 52 ubicaciones, incluidas 60 de las 500 multinacionales globales de la lista Fortune. La empresa ofrece servicios de nube (pública, privada, híbrida) y de nube comunitaria (Banking Community Cloud, SAP Community Cloud), migración a la nube en plataformas públicas en la nube como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, servicios administrados en la nube de extremo a extremo, servicios de recuperación ante desastres y servicios administrados de seguridad. También ayuda a las empresas a cumplir con las estrictas leyes de soberanía de datos en sus respectivos países.

La empresa planea ampliar su presencia geográfica a 80 países y 160 ubicaciones en todo el mundo en los próximos 48 meses.

Para obtener más información, visite www.cloud4c.com o contáctenos en [email protected]

FUENTE Cloud4C

