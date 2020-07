Cloud4C nomeia Vikas Bakshi como vice-presidente sênior para promover alianças nas Américas, Europa e Índia

Veterano experiente da indústria com mais de duas décadas de experiência na área de TI, Vikas tem ajudado empresas a embarcar com sucesso em suas jornadas de transformação digital. Ele veio para a Cloud4C da Wipro, onde foi responsável por coordenar os serviços de infraestrutura de nuvem como diretor geral e chefe de nuvem para as regiões da Índia, APAC e Oriente Médio.