Cloud4C, uma provedora global de serviços gerenciados em nuvem ganha visual novo

Parceira de Evolução para Nuvem que oferece controle total às empresas

SINGAPURA, 21 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Cloud4C apresentou sua nova identidade de marca. A atualização da marca é para aprofundar ainda mais a posição da Cloud4C como provedora de serviços gerenciados em nuvem em ampla escala para empresas de vários setores e regiões. Esta nova identidade da marca captura a essência de uma empresa de serviços de nuvem moderna e atualizada parceira de empresas globais.

A marca Cloud4C atualizada usa a assinatura Brilliant Blue para refletir os valores fundamentais que a Cloud4C representa: conhecimento, segurança, confiança e atendimento ao cliente, e o valor que pretende oferecer aos seus clientes, parceiros e partes interessadas. Agora, a empresa também tem um slogan: "Cloud Evolution Partner" (Parceira de Evolução para Nuvem).

"A identidade renovada da marca Cloud4C foi criada para amplificar a promessa geral da marca de ser a 'Cloud Evolution Partner' líder que dá às empresas o controle total de uma forma definitiva. Ela foi cuidadosamente criada para destacar os recursos e a experiência de qualidade superior da Cloud4C. Somos a mesma empresa, com uma nova energia", declarou Sridhar Pinnapureddy, fundador e CEO da Cloud4C.

Fundada em 2007, a Cloud4C oferece soluções de gerenciamento customizadas, híbridas e em nuvens múltiplas e serviços de TI em ampla escala com experiência no gerenciamento de aplicações empresariais de função crítica.

A Cloud4C atende às necessidades de mais de 60 empresas da Fortune 500 e é pioneira no fornecimento de soluções de nuvem de referência para os setores de produção, bancos, seguros, saúde, energia, serviços utilitários e governo com serviços integrados de segurança e conformidade com Acordo de Nível de Serviço único para nível de aplicação.

Atualmente, a Cloud4C está presente em 25 países com 40 escritórios nas Américas, Europa, Oriente Médio, África e APAC. Esta identidade atualizada complementa nossas iniciativas de continuar a ser relevante e focada nas empresas do mundo inteiro.

A Cloud4C oferece serviços de gerenciamento de nuvem com foco em ser uma provedora ágil, robusta, segura e em conformidade regulamentar.

"Queríamos retratar ainda mais nossos pontos fortes como provedora de serviços gerenciados em nuvem e queríamos mostrar vividamente nossa proposta de valor em um único relance, portanto, essa atualização era necessária", declarou Rohit Cherukuri, vice-presidente de marketing.

A Cloud4C compreende os desafios dos negócios e oferece uma estrutura abrangente de Estrutura Segura para Nuvem que inclui mais de 40 controles de segurança.

A Cloud4C tem experiência em conformidades regulamentares globais da indústria, como PCI-DSS, GxP, HIPAA, SOC 1 e 2 e CSA, e conformidades regulamentares específicas de países, como GDPR (UE), IRAP (Austrália), FedRAMP (EUA), MAS (Singapura), OJK (Indonésia) e RBI e MEITY (Índia).

