CloudPay désigné partenaire platine de Workday, renforçant ainsi sa suprématie dans le domaine des solutions mondiales de paie

ANDOVER, Angleterre, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- CloudPay, le leader des solutions mondiales de paie et de paiement, est fier d'annoncer qu'il a été désigné partenaire platine de Workday, Inc. Cette reconnaissance prestigieuse, uniquement accordée à un groupe restreint de partenaires, souligne la force d'un partenariat de plus de dix ans et met en avant la suprématie de CloudPay dans la fourniture de solutions de paie de haute performance pour les organisations à l'échelle mondiale.

Depuis plus de dix ans, CloudPay est le partenaire de confiance de Workday, fournissant des intégrations de paie transparentes et riches en fonctionnalités qui simplifient les défis complexes liés à la paie pour les organisations multinationales. Grâce à la combinaison de la plateforme innovante de CloudPay et des capacités HCM avancées de Workday, le partenariat platine permet aux clients de bénéficier d'une expérience de paie unifiée et de bout en bout, adaptée aux entreprises internationales.

En tant que premier partenaire à obtenir la certification pour l'interface PECI (Payroll Effective Change Interface) de Workday et premier à mettre en œuvre sa fonction APD (Additional Payroll Data) avec des clients réels, CloudPay a toujours été à l'avant-garde de l'innovation en matière de gestion de la paie. Cet attachement au progrès est illustré par les récentes avancées en matière d'automatisation, d'IA et de technologies API qui améliorent la précision de la paie, rationalisent les flux de travail et renforcent l'intégration avec la plateforme HCM de Workday.

Nick Webb, directeur du marketing chez CloudPay, a commenté : « La désignation en tant que partenaire platine de Workday reflète la force et la longévité de notre collaboration. Ensemble, nous fournissons aux organisations internationales des capacités d'intégration HCM et paie inégalées, les aidant à atteindre l'efficacité opérationnelle et la conformité à l'échelle. Grâce aux solutions de paie performantes de CloudPay, alimentées par une automatisation avancée, l'IA et une connectivité API transparente, les entreprises peuvent nous faire confiance pour fournir l'innovation dont elles ont besoin pour rester en tête dans l'environnement dynamique d'aujourd'hui. »

La suprématie de CloudPay en matière d'innovation dans le domaine de la paie est étayée par près de 3 000 intégrations dans plus de 130 pays, ce qui permet aux organisations multinationales de fournir une paie cohérente et conforme à l'échelle mondiale. Contrairement à d'autres fournisseurs, CloudPay se concentre exclusivement sur la fourniture d'une expérience de paie unifiée qui garantit l'adaptabilité et l'efficacité pour les clients.

Pour en savoir plus sur la façon dont CloudPay peut aider à maximiser la valeur d'un système Workday, rendez-vous sur : https://www.cloudpay.com/partnerships/workday-cloudpay/

À propos de CloudPay

