CloudPay lève 50 millions de dollars et fait état d'une forte croissance avec l'évolution continue de la paie

LONDRES, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- CloudPay , spécialiste des solutions de paie à l'échelle mondiale, a levé un nouveau tour de table de 50 millions de dollars tout en enregistrant une forte croissance, grâce à un renforcement continu de la demande de services de paie et de paiement mondiaux intégrés basés dans le cloud.

La levée de fonds a été dirigée par Runway Growth Capital et The Olayan Group. Les nouveaux fonds soutiendront l'innovation continue de l'offre de paie mondiale de bout en bout pour entreprises, proposée par CloudPay et qui répond au besoin de services intégrés de paie et de paiement, ainsi que de solutions pour employés adaptées au monde du travail moderne.

CloudPay continue d'afficher une forte croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre et prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'environ 40 % pour 2022, car l'entreprise traite désormais 2,5 millions de fiches de paie par an dans le monde entier. En conséquence, l'organisation a renforcé ses effectifs, accueillant récemment son 1000e employé.

« Nous estimons que CloudPay se trouve à un tournant important de sa croissance, ce qui en fait un moment idéal pour réaliser des investissements stratégiques », a déclaré Nicholas Briody, directeur du capital-investissement direct de The Olayan Group pour les Amériques. « La société est bien placée pour tirer parti des besoins du lieu de travail moderne en matière de services de paie et de paiement. La croissance de CloudPay a été forte en glissement annuel, et nous faisons confiance à leur vision et aux capacités de gestion de leurs dirigeants pour continuer à stimuler l'innovation. »

« Le traitement des paiements est une fonction essentielle pour chaque entreprise. CloudPay a démontré ses capacités en fournissant des services à une liste impressionnante de clients mondiaux de premier ordre », a déclaré Brian Sapp, directeur général de Runway Growth Capital. « Nous sommes heureux d'approfondir notre relation et de continuer à soutenir la croissance de CloudPay. »

Un nouveau partenariat avec Visa Direct a été annoncé au début de l'année. Il permet d'effectuer des paiements de salaire rapides et sécurisés sur n'importe quelle carte de débit ou de crédit, et de réduire de plusieurs jours le processus traditionnel de paiement des salaires. La demande pour la solution Earned Wage Access (EWA) de CloudPay est également montée en flèche et de nouveaux partenariats ont été lancés avec des innovateurs tels que la plateforme RH HiBob.

Paul Bartlett, PDG de CloudPay, explique : « C'est une période passionnante pour le monde de la paie. Dans une profession qui, historiquement, a toujours été assez figée, nous assistons à une évolution avec une augmentation de la demande de solutions mondiales et évolutives reposant sur une technologie puissante. Traditionnellement, la paie s'arrête à la fiche de paie, mais plus de 90 % de nos nouveaux contrats incluent désormais des services de paiement en plus du traitement de la paie. Les entreprises voient également l'avantage de pouvoir offrir à leurs employés une certaine flexibilité quant à la date et au mode de paiement, notamment en cette période de crise du coût de la vie. Dans cet environnement, l'innovation est nécessaire, et c'est là que CloudPay a pu apporter une réelle valeur ajoutée à ses clients en leur proposant des solutions telles que l'application de paiement à la demande et de nouvelles méthodes de transfert d'argent.

« Notre volonté de défier la norme pour offrir des solutions de paie complètes à travers le monde a permis d'obtenir ce nouveau financement et je suis ravi d'avoir le soutien de nos investisseurs pour poursuivre l'expansion de l'activité mondiale des services de paie et de paiement de CloudPay. Nous sommes enthousiasmés par nos projets pour 2023. »

À propos de CloudPay

Les processus de rémunération des employés ont de vastes conséquences commerciales, nécessitant des solutions modernes et des experts de confiance dans le monde entier. CloudPay relie tous les processus de rémunération des employés (y compris la paie, les paiements et la rémunération à la demande) par le biais d'une plateforme unifiée, disponible dans plus de 130 pays et 168 devises. Les experts de CloudPay aident les entreprises internationales à mettre en œuvre les meilleures pratiques, à gérer le changement, à optimiser les opérations et à améliorer l'expérience des employés, en les orientant avec vision et attention vers l'expérience salariale complète que les employés méritent.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1918624/CloudPay_Logo.jpg

Contact :

Sadie McGrath

[email protected]

+44 (0)1582 797958

SOURCE CloudPay