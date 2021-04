CME Group lanzará futuros sobre la Tasa de Interés Mexicana F-TIIE

CHICAGO y CIUDAD DE MÉXICO, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- CME Group, el mercado de derivados más diverso e importante del mundo, anunció hoy que listará futuros basados en la tasa de interés TIIE de Fondeo a un día del Banco de México (F-TIIE). Los contratos mensuales sobre la tasa F-TIIE mexicana estarán disponibles para su negociación el 24 de mayo del 2021, pendientes de revisión regulatoria.

El contrato denominado en pesos mexicanos, se liquidará en efectivo contra la tasa F-TIIE compuesta diariamente durante el período mensual de cada contrato. El Banco Central de México publica a diario la F-TIIE, que se basa en el altamente desarrollado y líquido mercado de reportos mexicano. El contrato se alinea con los objetivos del Banco de México para desarrollar tasas libres de riesgo (RFR, por sus siglas en inglés) sólidas y establecer una curva de fondeo doméstica.

"Estamos encantados de respaldar los objetivos del Banco de México. Desde la gestión del riesgo económico por cambios en las políticas del banco central, o la cobertura de cupones de Bondes D, hasta la creación de nuevas curvas de rendimiento y el desarrollo de productos basados en RFR, los clientes pueden utilizar este nuevo contrato de futuros de diferentes maneras", señaló Agha Mirza, Director Global de Tasas y Productos OTC de CME Group. "Esperamos que los nuevos futuros sobre la tasa F-TIIE mexicana complementen nuestro servicio de compensación de swaps de tasas de interés mexicanas OTC, nuestros contratos de futuros sobre divisas dólar-peso y los futuros de SOFR en CME, lo que reafirmará nuestra posición de liderazgo como el hogar de los futuros sobre tasas de interés sin riesgo".

"Respaldamos completamente la adopción de RFR, que se alineen con los estándares globales y ayuden a desarrollar la liquidez en nuestra tasa de fondeo F-TIIE. El desarrollo de un mercado de derivados líquido y profundo es clave para establecer la F-TIIE como una tasa de referencia para México", afirmó Gerardo García, Director General de Operaciones de Banca Central del Banco de México. "Acogemos con agrado esta medida de CME Group para facilitar la operatividad de derivados e incrementar la liquidez en el mercado mexicano de tasas de interés".

Los futuros sobre la tasa de fondeo F-TIIE mexicana se listarán y sujetarán a las reglas de CME. Para conocer las especificaciones de los contratos y obtener más información, visite: www.cmegroup.com/ftiie.

Como el mercado de derivados más diverso y más importante del mundo, CME Group (www.cmegroup.com) permite a los clientes negociar futuros, opciones, efectivo y mercados OTC, optimizar carteras y analizar datos, lo que proporciona a los participantes en el mercado de todo el mundo la posibilidad de gestionar eficazmente el riesgo y aprovechar las oportunidades. CME Group ofrece el más amplio rango de productos de referencia a nivel mundial en todas las clases de activos importantes basados en tasas de interés, índices accionarios, cambio de divisas, energía, productos agrícolas y metales. La empresa ofrece futuros y opciones sobre el comercio de futuros a través de la plataforma CME Globex®, comercio de rentas fijas a través de BrokerTec y de cambio de divisas en la plataforma de comercio de EBS. Además, opera uno de los principales proveedores de compensación de contraparte central del mundo, CME Clearing. Con una variedad de productos y servicios previos y posteriores a la negociación que sustentan todo el ciclo de vida de una operación, CME Group también ofrece servicios de optimización y conciliación a través de TriOptima, y servicios de procesamiento comercial a través de Traiana.

