CNA Hardy nomme Delphine Leroy au poste de chargée de pays pour la France

LONDRES, 19 mai 2018 /PRNewswire/ -- CNA Hardy, un des principaux fournisseurs d'assurance commerciale spécialisée pour les clients des marchés Lloyd's et des entreprises, a le plaisir d'annoncer la nomination de Delphine Leroy en tant que chargée de pays pour la France.

Relevant de Stuart Middleton, PDG de Continental Europe, Delphine sera responsable de stimuler la croissance rentable et de développer la présence et les capacités de CNA Hardy sur le marché français.

Delphine Leroy

Delphine a passé treize ans chez CNA Hardy, où elle a occupé plusieurs postes de direction axés sur la création et le développement du portefeuille de la société de spécialités pour l'Europe continentale. Plus récemment, Delphine était responsable européenne des activités de spécialités et dirigeait une équipe de 30 personnes réparties sur 9 territoires.

Stuart Middleton, PDG de Continental Europe, a déclaré : « Je suis ravi que Delphine ait accepté le rôle de chargée de pays pour la France. Grâce à de solides relations avec les courtiers et à une compréhension approfondie de nos activités en Europe, qui se base sur ses antécédents et son expérience en tant que courtier et souscripteur sur les marchés de la Lloyd et des sociétés, je suis confiant qu'elle dirigera nos opérations en France pour en augmenter le succès grâce à un nouveau ciblage de clients et à une stratégie de distribution perfectionnée. »

« La nomination de Delphine démontre vraiment notre engagement à attirer, retenir et valoriser les meilleurs talents pour nous assurer que nous continuons à développer des parts de marché et de la pertinence dans nos secteurs de prédilection. »

Il est prévu que Delphine commence ses nouvelles fonctions le 1er juillet.

À propos de CNA Hardy

CNA Hardy, qui agit via Hardy (Underwriting Agencies) Limited et CNA Insurance Company Limited, filiales britanniques indépendantes détenues en pleine propriété, est un leader dans les spécialités de risques d'entreprises, opérant sur les marchés des compagnies et du Lloyd's. Pour plus d'informations, veuillez visiter CNA Hardy : www.cnahardy.com.

CNA est la huitième plus grande compagnie d'assurances commerciales aux États-Unis. CNA, forte de 120 années d'expérience et de plus de 45 milliards USD d'actifs, offre une vaste gamme de produits et de services d'assurance dommage et responsabilité aux entreprises et aux spécialistes aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Asie. Pour obtenir des informations supplémentaires à propos de CNA, veuillez visiter le site Web à l'adresse : www.cna.com.

CNA Insurance Company Limited (numéro d'enregistrement de la société : 950) et Hardy (Underwriting Agencies) Limited (numéro d'enregistrement de la société : 1264271) sont autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority (numéros de référence respectifs des sociétés : 202777 et 204843). CNA Services (Royaume-Uni) Limited (numéro enregistré : 8836589). « CNAHardy » est un nom de commerce de CNA Insurance Company Limited et de Hardy Underwriting Group PLC (qui comprend Hardy (Underwriting Agencies) Limited et Hardy Underwriting Asia PTE). Numéro d'identification TVA : 667557779.

Les sociétés mentionnées ci-dessus sont toutes enregistrées en Angleterre et possèdent leur siège social au 20 Fenchurch Street, Londres, EC3M 3BY.

Standard : +44 (0) 20 7743 6800, télécopie : +44 (0) 20 7743 6801

