CNC Machines elige a veterana de la Guardia Costera, de Kissimmee, para la beca De Veterano a Maquinista; parte de la iniciativa es para el crecimiento y la diversificación de la fuerza laboral de manufactura

SANFORD, Florida, 30 de abril de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- CNC Machines anunció hoy que ha elegido a Cristina Velez Santos de Kissimmee, Florida, para que reciba su beca Veteran to Machinist (De Veterano a Maquinista). Es la tercera de tres becas que la organización otorgará este año.

CNC Machines, un distribuidor de fresadoras CNC usadas, con base en Florida, creó un programa de becas exclusivo para veteranos a fines del año pasado como una manera de apoyar la longevidad de la industria estadounidense de manufactura y a los veteranos que regresan a la vida civil que deseen empezar nuevas carreras. Para calificar, los candidatos presentaron ensayos de 1,000 palabras sobre los motivos por los que desean convertirse en maquinistas.

"Creemos en ser parte de la solución para la brecha en habilidades de manufactura. Nuestros objetivos con este programa de beca son simples: hacer crecer la industria de manufactura estadounidense y dar soporte a los veteranos que regresan a la vida civil y buscan su nueva carrera", dijo Curt Doherty, fundador y CEO de CNC Machines.

"Una fuerza laboral diversa es también esencial para cerrar la brecha de habilidades, y las mujeres están especialmente subrepresentadas al conformar tan solo el 29 por ciento de los empleados", agregó. "La Srta. Santos es un ejemplo destacado del tipo de talento que se necesita".

Santos se desempeñó como Guardia Costera de EE. UU. durante cuatro años como contramaestre de tercer grado. Durante sus primeros dos años, ella trabajó en el USCG Cutter Elm, que salía al mar dos semanas cada vez, y luego pasó dos años en una pequeña estación de barcos de búsqueda y rescate donde brindaba servicios de traducción entre la Guardia Costera y los pescadores locales mientras patrullaba y ayudaba a los civiles durante las emergencias. Durante su servicio, realizó tareas de extinción de incendios, búsqueda y rescate, navegación, cordaje, tareas de marinera de cubierta, y mantenimiento; y operó equipos pesados.

"Disfrutaba mucho el uso de herramientas y realizar tareas de mantenimiento durante el tiempo que trabajé en la Guardia Costera y me enteré sobre el Programa Acelerado de Habilidades de Valencia College. Me inscribí en una visita a su Centro Avanzado de Entrenamiento en Fabricación y me informé sobre la soldadura como una opción de carrera. Supe de inmediato que había encontrado mi carrera", dijo Santos, quien está inscrita en el programa Soldadura 1 de la escuela en tiempo completo y trabaja media jornada para ayudar a pagar su educación.

Anteriores beneficiarios de la beca De Veterano a Maquinista de CNC Machines:

Terry Flannery de Cincinnati, Ohio , veterano discapacitado del Ejército de EE. UU., quien se retiró por motivos médicos debido a heridas sufridas durante su carrera militar de 12 años. Está trabajando por su Certificado de Artesano en Trabajos de Madera del Programa sobre Tecnología en Madera de la University of Cincinnati .

, veterano discapacitado del Ejército de EE. UU., quien se retiró por motivos médicos debido a heridas sufridas durante su carrera militar de 12 años. Está trabajando por su Certificado de Artesano en Trabajos de Madera del Programa sobre Tecnología en Madera de la . Kevin Bruffet , veterano del Ejército de EE. UU. de la Operation Enduring Freedom (Operación Libertad Duradera), y quien recibiera el Corazón Púrpura entre otros muchos premios y galardones. Está inscrito en el programa de mecatrónica del Centro Avanzado de Entrenamiento en Fabricación de Valencia, en Kissimmee, Florida .

The Manufacturing Institute, en su publicación, From Military Front Lines to Manufacturing Front Lines: Veterans and Your Workforce (Del frente militar al frente de manufactura: los veteranos y su fuerza laboral), concluyó a partir de sus investigaciones, que aquellos empleados que se habían desempeñado en cargos militares son excelentes trabajadores de manufactura. Esta habilidad natural de los veteranos para la manufactura también ha sido requerida por otras organizaciones militares y de manufactura, incluso Military.com.

