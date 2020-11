CNC Software, Inc. nomme un nouveau directeur commercial européen

« Je suis heureux de commencer un nouveau défi à CNC Software, en travaillant avec l'équipe de vente et les distributeurs en Europe pour développer une implantation territoriale déjà forte », a déclaré Raf Lobato. « J'ai hâte de mettre à profit mon expérience dans le domaine de la fabrication et de soutenir les clients de Mastercam et les partenaires du canal pour élargir notre portée dans cette région essentielle. »

Sandy Moffat, directrice générale du marketing, a déclaré : « Alors que nous poursuivons le développement de notre marque et affirmons plus fortement notre présence, nous sommes ravis que Raf se joigne à notre équipe qui continue de s'agrandir. Il nous rejoint non seulement avec un bagage solide, que ce soit dans le domaine de la vente ou en matière de programmes de logiciels de CAO/FAO, mais également avec une expérience qui profitera à CNC Software dans le monde entier. »

À propos de CNC Software

Fondée en 1983, CNC Software, Inc. est une société privée basée à Tolland, dans le Connecticut, avec des bureaux en Suisse et en Chine. L'entreprise développe Mastercam, une suite de logiciels CAO/FAO créés pour réduire le temps et les coûts de production grâce à des stratégies d'usinage efficaces et à des technologies avancées de parcours d'outils comme Accelerated Finishing™ et Dynamic Motion™. Mastercam est le logiciel FAO nº 1 au monde, avec plus de 274 000 installations dans des secteurs tels que la fabrication de moules, l'automobile, le médical, l'aérospatiale, les produits de consommation, l'éducation et le prototypage. Il est distribué par l'intermédiaire d'un canal international de revendeurs Mastercam autorisés dans 75 pays, fournissant des ventes localisées, la formation et le soutien pour l'acheminement, le fraisage et le tournage 2 à 5 axes ; l'électroérosion par fil 2 et 4 axes ; la conception 2D et 3D ; la modélisation de surfaces et de solides ; le découpage artistique en relief et l'usinage de haute précision. Pour en savoir plus, consultez le site www.mastercam.com.

