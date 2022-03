CNLINKO présente son nouveau produit : les connecteurs industriels circulaires en plastique et à haute étanchéité de la série YM

Les connecteurs industriels de la série YM24 sont conformes aux normes de certification IEC61984 et UL1977/2238/1863. Ils couvrent tous les types de PIN, de signaux RJ45, de fibres optiques, de données USB, HDMI, etc., et répondent aux diverses exigences des utilisateurs en matière d'équipements et de systèmes, ce qui permet à l'utilisateur d'économiser au moment du choix du produit. Les connecteurs YM24 sont dotés d'une coque entièrement en plastique avec un matériau PBT, ce qui améliore considérablement leur résistance à l'environnement corrosif des brouillards salins, tout en réduisant leur poids. Le produit est ainsi plus solide et plus durable. La série YM24 utilise une méthode de connexion à verrouillage rotatif à ressort. L'occlusion est précise, le verrouillage est ferme et il n'y a aucun risque d'impact externe ou de vibration. Les connecteurs de la série YM24 possèdent également un noyau interne plaqué or, qui présente une forte résistance à la corrosion et une conductivité élevée, et qui est résiste aux changements de température causés par le courant.