CNTE lance le système de stockage d'énergie intégré CC/CA à refroidissement liquide STAR X lors du salon Intersolar Europe 2026

MUNICH, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE) présente sa toute dernière innovation en matière de stockage d'énergie à grande échelle — le système de stockage d'énergie intégré DC/AC à refroidissement liquide STAR X — lors du salon The smarter E Europe / Intersolar Europe 2026 à Munich, en Allemagne (du 23 au 25 juin). Sur le stand C2.420, CNTE présente comment STAR X redéfinit le stockage d'énergie à grande échelle grâce à une architecture hautement intégrée, un fonctionnement intelligent, un déploiement flexible et des performances de sécurité améliorées.

Conçu pour des applications à grande échelle et commerciales de pointe, STAR X offre une puissance pouvant atteindre 2 800 kW / 5 644 kWh grâce à une architecture hautement intégrée qui réunit, au sein d'une seule armoire, le système de batteries et le PCS à refroidissement liquide permettant la formation de réseau. Grâce à un câblage CC entièrement interne ainsi qu'à une pré-installation et une pré-mise en service en usine, le système renforce considérablement la sécurité tout en accélérant le déploiement du projet.

Équipé de cellules de batterie haute capacité de 530 Ah de troisième génération développées par CATL, STAR X atteint plus de 10 000 cycles (@70 % SOH) et figure parmi les premières solutions ESS intégrées à refroidissement liquide du secteur équipées de packs de batteries de 530 Ah. Le système intègre également la technologie de contrôle intelligent au niveau des clusters développée par CNTE, qui permet une gestion autonome des clusters et l'isolation des pannes afin de garantir une disponibilité du système supérieure à 99 %. En éliminant le déséquilibre des clusters et les pertes de circulation, STAR X améliore la capacité de décharge sur l'ensemble du cycle de vie de 6 % tout en prolongeant la durée de vie du système de 5 %.

Afin de s'adapter à divers scénarios de projet, STAR X propose des configurations flexibles allant de 1 MW/2 MWh à 2,8 MW/5,6 MWh, avec au choix un mode haute puissance de 0,5 P ou un mode d'une durée de quatre heures de 0,25 P. Grâce à sa conception adaptée au transport, le poids total du système ne dépasse pas 45 tonnes, ce qui répond aux exigences internationales en matière de transport terrestre et maritime.

Le système simplifie encore davantage l'exploitation et la maintenance grâce à un démarrage et un arrêt en un clic, une mise en service basée sur une application, des mises à niveau sans fil (OTA), un diagnostic des pannes basé sur l'IA, une prévision intelligente de la durée de vie et un étalonnage automatique du SOC, ce qui réduit considérablement la complexité de la maintenance sur site.

Pour des raisons de sécurité, STAR X intègre une architecture de protection complète à plusieurs niveaux couvrant les niveaux cellule, module, cluster et conteneur, ainsi qu'une surveillance en ligne de l'isolation 24 h/24 et 7 j/7 pour une fiabilité opérationnelle accrue.

Conçu pour des applications telles que l'écrêtement des pics de consommation, l'intégration des énergies renouvelables, la régulation de fréquence, les micro-réseaux et le soutien à la formation de réseaux, STAR X témoigne de l'engagement constant de CNTE à accélérer la transition énergétique mondiale grâce à des technologies avancées de stockage d'énergie.

À propos de CNTE

Soutenue par un investissement de CATL, la société CNTE est spécialisée dans les solutions intégrées de stockage d'énergie et propose des services de R & D, de fabrication intelligente, de ventes mondiales ainsi que des prestations locales. Grâce à un contrôle strict de la qualité et à des livraisons normalisées, CNTE fournit des systèmes très sécurisés à haut rendement qui favorisent la transition énergétique mondiale. Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur le lien suivant : Site officiel de CNTE