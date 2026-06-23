CNTE lanceert het STAR X vloeistofgekoelde DC/AC-geïntegreerde energieopslagsysteem op Intersolar Europe 2026

MÜNCHEN, 23 juni 2026 /PRNewswire/ -- Contemporary Nebula Technology Energy (CNTE) lanceert zijn nieuwste innovatie voor energieopslag op schaal van nutsbedrijven — het STAR X vloeistofgekoelde DC/AC-geïntegreerde energieopslagsysteem — op The smarter E Europe / Intersolar Europe 2026 in München, Duitsland (23–25 juni). Op stand C2.420 laat CNTE zien hoe STAR X grootschalige energieopslag herdefinieert via een sterk geïntegreerde architectuur, intelligente werking, flexibele inzet en verbeterde veiligheidsprestaties.

STAR X is ontworpen voor toepassingen op nutsbedrijfsschaal en geavanceerde commerciële toepassingen en levert tot 2800 kW / 5644 kWh in een sterk geïntegreerde architectuur die het batterijsysteem en de vloeistofgekoelde grid-forming-PCS in één kast combineert. Dankzij de volledig interne DC-bekabeling en voorafgaande installatie en inbedrijfstelling in de fabriek verbetert het systeem de veiligheid aanzienlijk en versnelt het de projectimplementatie.

STAR X wordt aangedreven door CATL's derde generatie 530 Ah-batterijcellen met hoge capaciteit en behaalt meer dan 10.000 cycli (bij 70% SOH). Daarmee behoort het tot de eerste geïntegreerde vloeistofgekoelde ESS-oplossingen in de sector die zijn uitgerust met 530 Ah-batterijpakketten. Het systeem maakt ook gebruik van CNTE's intelligente regeltechnologie op clusterniveau, waardoor onafhankelijk clusterbeheer en foutisolatie mogelijk zijn en een systeembeschikbaarheid van meer dan 99% wordt behouden. Door cluster-onbalans en circulatieverlies te elimineren, verbetert STAR X de ontlaadcapaciteit over de volledige levenscyclus met 6% en verlengt het de levensduur van het systeem met 5%.

Om uiteenlopende projectsituaties te ondersteunen, biedt STAR X flexibele configuraties variërend van 1 MW/2 MWh tot 2,8 MW/5,6 MWh, met een selecteerbare 0,5P-modus met hoog vermogen of 0,25P-modus met een duur van vier uur. Het transportvriendelijke ontwerp houdt het totale systeemgewicht onder 45 ton en voldoet aan internationale eisen voor weg- en zeetransport.

Het systeem vereenvoudigt daarnaast bediening en onderhoud via bediening met één druk op de knop, inbedrijfstelling via een app, OTA-updates op afstand, AI-gestuurde foutdiagnose, intelligente levensduurvoorspelling en automatische SOC-kalibratie, waardoor de complexiteit van onderhoud ter plaatse aanzienlijk wordt verminderd.

Voor de veiligheid omvat STAR X een uitgebreide meerlaagse beschermingsarchitectuur op cel-, module-, cluster- en containerniveau, naast 24/7 online isolatiebewaking voor verhoogde operationele betrouwbaarheid.

STAR X is ontworpen voor toepassingen zoals peak shaving, integratie van hernieuwbare energie, frequentieregeling, microgrids en grid-forming-ondersteuning, en toont CNTE's voortdurende inzet voor het versnellen van de wereldwijde energietransitie via geavanceerde energieopslagtechnologieën.

Over CNTE

CNTE, geïnvesteerd door CATL, is gespecialiseerd in geïntegreerde energieopslagoplossingen en biedt R&D, intelligente productie, wereldwijde verkoop en lokale service. Dankzij een strikte kwaliteitscontrole en gestandaardiseerde levering biedt CNTE zeer veilige en uiterst efficiënte systemen die de wereldwijde energietransitie stimuleren. Lees meer: Officiële website van CNTE