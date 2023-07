Co-CEO da Dengo compartilha estratégias de expansão da marca no videocast 'Pod do Varejo', da Linx

SÃO PAULO, 26 de julho de 2023 O quarto episódio do 'PDV - Pod do Varejo', videocast da Linx, empresa do grupo StoneCo e especialista em tecnologia para o varejo, traz como convidado Tulio Landin, Co-CEO da Dengo, que compartilhou sobre o "varejo de propósito" da marca, que prova que o ESG pode, sim, ser uma alavanca de crescimento dos negócios.

Em plena expansão e atualmente em fase de internacionalização (a primeira loja fora do Brasil foi inaugurada em Paris, na França, neste ano), a Dengo tem apenas seis anos de atuação, mas já conta com 35 lojas pelo Brasil e é conhecida por sua estratégia de varejo focada na experiência do cliente, sua verdadeira preocupação com a cadeia do cacau e, claro, a qualidade do produto.

Esse propósito já nasceu com a marca, que só compra o cacau de pequenos e médios produtores do Sul da Bahia, e paga o preço acima do mercado, para ter máxima qualidade e também reforçar seu conceito de, de fato, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região. Hoje já são mais de 160 produtores parceiros. "Aumentar a renda do produtor local é o foco principal do modelo de negócio da Dengo. Além do pagamento justo, a gente oferece aos produtores treinamentos para as melhores práticas de cultivo, para preservarem a natureza", ressalta Landin.

Além disso, a marca é especialista quando o assunto é comunicar seus valores, seja internamente, para colaboradores, ou para clientes. Os vendedores das lojas são proativos nessa educação e alguns têm a oportunidade de viajar à Bahia para conhecer os produtores parceiros, suas famílias e todo o processo de beneficiamento do cacau.

Isso tudo resulta em uma menor taxa de turnover, um problema recorrente do varejista. "A Dengo é uma empresa de seis anos e é impressionante o número de pessoas que está dentro do negócio - das lojas ao administrativo - há pelo menos 4 anos. São pessoas que chegaram quando ainda tínhamos poucas lojas e continuam conosco porque acreditam no propósito.", afirma o executivo.

Isso se reflete também na qualidade do produto. A Dengo prioriza um processo de fabricação mais natural e usa mais cacau na sua formulação, menos açúcar e zero gordura hidrogenada. Esse produto "mais saudável", alinhado a toda estratégia ESG que vem de berço, é um dos grandes pilares do sucesso.

FONTE Linx

