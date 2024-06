CO2 AI lance la première solution de calcul à grande échelle des émissions des produits

PARIS, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- CO2 AI présente la première solution de calcul des émissions de carbone pour des milliers de produits afin de permettre aux entreprises de réduire leur impact environnemental.

CO2 AI Product Footprinting

Les méthodes traditionnelles telles que les évaluations manuelles du cycle de vie sont lentes, irrégulières et coûteuses. Selon l'étude 2023 Carbon Survey réalisée par CO2 AI et le Boston Consulting Group (BCG), seules 38 % des entreprises reçoivent des données adéquates sur les produits de la part de leurs fournisseurs.

La solution de CO2 AI fournit une méthode évolutive pour calculer les émissions, en adhérant aux principales normes de l'industrie avec une traçabilité et une vérifiabilité complètes.

« Nous sommes fiers de permettre aux leaders du développement durable de répondre de manière transparente aux demandes croissantes des clients et de créer des produits plus respectueux de l'environnement », note Charlotte Degot, PDG et cofondatrice, CO2 AI.

Une innovation exclusive pour calculer les émissions à grande échelle

Le moteur de calcul avancé de CO2 AI enrichit les données brutes et détermine les émissions tout au long du cycle de développement du produit. Grâce à l'IA générative, le moteur associe les facteurs d'émission pertinents aux données des produits en quelques minutes, un processus qui prenait auparavant des mois.

Symrise, qui fabrique 35 000 produits pour 6 000 clients dans 150 pays, s'appuie sur CO2 AI pour parvenir à une réduction nette des émissions directes et à une réduction de 30 % des émissions indirectes d'ici à 2030.

« Nous sommes ravis d'entamer une collaboration avec CO2 AI pour mesurer à grande échelle les émissions au niveau des produits, depuis nos 10 000 matières premières jusqu'à nos 90 sites de production », explique Claire Du Peloux, responsable des projets de durabilité, Symrise.

Des données fiables sur les émissions avec une traçabilité totale

CO2 AI enregistre toutes les données sur les émissions et les méthodes de calcul dans une source unique. La méthodologie suit les normes industrielles telles que PACT, TfS, PEF, ISO 14067 et ISO 14044, ce qui garantit la conformité réglementaire.

Création d'opportunités de décarbonisation exploitables

Les empreintes détaillées des produits sont essentielles à la décarbonisation. Les équipes chargées du développement durable et de la R&D utilisent ces données pour identifier les plus grands leviers d'émissions et simuler des changements au niveau des produits ou des portefeuilles, permettant ainsi une conception plus respectueuse de l'environnement.

Faciliter la collaboration pour atteindre l'objectif zéro émission nette

Les émissions indirectes des fournisseurs représentent environ 75 % de l'empreinte carbone d'une entreprise, ce qui rend la collaboration essentielle pour atteindre l'objectif de zéro émission nette. CO2 AI permet aux utilisateurs d'exporter et de partager facilement les empreintes des produits pour répondre à la demande de transparence tout en permettant la décarbonisation d'industries entières.

À propos de CO2 AI

CO2 AI, la plateforme de durabilité de bout en bout, aide les grandes entreprises à mesurer leur impact, à identifier les leviers d'action et à réaliser des réductions à grande échelle grâce à l'IA.

