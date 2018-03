CO2 Solutions da la bienvenida a Total como un socio industrial en el proyecto VCQ

CO 2 Solutions Inc. (TSXV: CST) (CO 2 Solutions o la "Corporación") se complace anunciar que Total, la compañía de energía integrada global francesa, se ha unido al proyecto Valorisation Carbone Québec ("VCQ") como su primer socio industrial.

"CO 2 Solutions se siente entusiasmada de dar la bienvenida a Total al proyecto VCQ", dijo Evan Price, director general y consejero delegado de CO 2 Solutions. "El fuerte interés mostrado por Total confirma la importancia y pertinencia del proyecto VCQ para abordar el deseo de la industria de reducir su huella de carbono mientras crean oportunidades económicas a lo largo del ciclo de carbono industrial completo. Este es otro ejemplo de cómo el proyecto VCQ, el proyecto de captura y utilización de CO 2 más completo y ambicioso, sigue consiguiendo socios fuertes y comprometidos. Esperamos atraer a más socios industriales al proyecto en el futuro cercano".

La categoría de socio industrial es uno de los cinco tipos de asociación en el proyecto VCQ junto con la fundación, proveedor, tecnología de uso y uso final. Los socios industriales realizan contribuciones financieras al presupuesto de VCQ en el intercambio de datos de proyecto. La cantidad de estas contribuciones no se revela por razones competitivas. Hasta la fecha, 11 organizaciones diferentes han confirmado su participación como socios en alguna de las categorías del proyecto VCQ, convirtiéndolo en un esfuerzo realmente amplio para abordar la mitigación de CO 2 mediante la captura y utilización de carbono.

Acerca del proyecto Valorisation Carbone Québec (VCQ)

El objetivo del proyecto VCQ es desarrollar y demostrar soluciones comercialmente viables de extremo a extremo para capturar y utilizar CO 2 en varias aplicaciones al tiempo que se reducen las emisiones de gas de efecto invernadero (GHG). Bajo el liderazgo de las soluciones de CO 2 , un líder de clase mundial en este campo, el proyecto VCQ también incluye la participación de Université Laval y el gobierno de Quebec como socios fundadores. Uniéndose a los socios fundadores están Parachem, una asociación limitada propiedad conjunta de Suncor Energy Inc. (51%) y Société Investissement Québec (49%), y Hatch Ltd., una firma global de consultoría e ingeniería especializada en el diseño y realización de grandes proyectos y servicios de ingeniería industrial en todo el mundo y el proveedor de servicios de ingeniería para el proyecto VCQ. El proyecto VCQ está presidido por el doctor Louis Fradette, exdirector de Tecnología en CO 2 Solutions, como su director de Proyecto. La fase de demostración del proyecto VCQ incluye el diseño, construcción, instalación y operación en el sitio industrial de Parachem en Montreal-East (Quebec), de una unidad de captura de CO 2 que utiliza el proceso enzimático de la Corporcación, y unidades de utilización de CO 2 proporcionadas por los socios de utilización. La fase de desarrollo pretende avanzar uno o varios procesos de utilización de CO 2 de segunda generación basados en el trabajo ya iniciado en varias universidades y centros de investigación públicos o privados. El proyecto VCQ está respaldado por una subvención de 15 millones de dólares del gobierno de Québec e inversiones monetarias y/o contribuciones por los socios.

Acerca de CO 2 Solutions Inc.

CO 2 Solutions es una compañía canadiense e innovador líder en el campo de la captura de carbono mediante enzima y ha estado trabajando activamente para desarrollar y comercializar la tecnología para fuentes provisionales de contaminación por carbono. La tecnología de CO 2 Solutions reduce la barrera del coste para la Carbon Capture, Utilization and Sequestration (CCUS), posicionándola como herramienta viable de mitigación de CO 2 , así como permitiendo a la industria obtener nuevos proyectos rentables a partir de estas emisiones. CO 2 Solutions ha creado una amplia cartera de patentes que cubre el uso de anhidrasa carbónica o análogos de la misma, para la captura post-combustión eficiente de dióxido de carbono con solventes acuosos de baja energía. Más información en http://www.co2solutions.com.

Declaraciones prospectivas de CO 2 Solutions

Determinadas declaraciones de este comunicado pueden ser prospectivas. Estas declaraciones se refieren a eventos futuros o al rendimiento económico futuro de CO 2 Solutions y reflejan las actuales suposiciones y expectativas de la dirección. Determinados factores desconocidos pueden afectar a los eventos, rendimiento económico y resultados de operación descritos aquí. CO 2 Solutions no asume ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepo que se requiera bajo la ley aplicable.

