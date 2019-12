COA aplaude acuerdo entre Demócratas y la administración de Trump sobre USMCA

WASHINGTON, 10 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Council of the Americas (COA) aplaude el anuncio de la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, diciendo que han llegado a un acuerdo con la administración de Trump abriendo el camino a la ratificación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA). El USMCA sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 26 años, bajo el cual el comercio trilateral ya superó el $1.2 millón de dólares en el 2018.

"Este acuerdo de suma importancia continuará creando estabilidad, crecimiento y trabajos en los Estados Unidos, México y Canadá. Su aprobación mira hacia el futuro y nuestra habilidad de hacer a Norteamérica la región más competitiva del mundo", dijo la Presidenta y CEO de AS/COA Susan Segal.

"Este gran logro muestra que los dos lados de la Avenida Pennsylvania pueden trabajar juntos para apoyar el crecimiento económico con dos de nuestros vecinos más cercanos. Hecho correctamente, el comercio exterior no debería ser un concepto negativo. La implementación del USMCA promete un nuevo ejemplo norteamericano que garantizará un desarrollo mutuamente beneficioso para nuestros ciudadanos", dijo el Vicepresidente de AS/COA Eric Farnsworth.

Desde 1965, COA ha promovido la democracia, los mercados libres y el desarrollo económico y social basado en las leyes, y somos ampliamente reconocidos por nuestro liderazgo de política y comercio a través de las Américas. El Council cuenta con más de 220 compañías conduciendo negocios a través del hemisferio occidental entre sus miembros, representando una cantidad significativa de comercio e inversiones transnacionales.

Aprenda más sobre nuestras actividades en el Grupo de Trabajo de Comercio Exterior del COA.

Para hablar con nuestros expertos sobre este tema, por favor contacte a:

mailto:mediarelations@as-coa.org | 1-212-277-8333

Council of the Americas (COA) es la principal organización empresarial internacional cuyos miembros comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, la apertura de mercados, el Estado de Derecho y la democracia en todo el Hemisferio Occidental. Los socios del Council of the Americas son empresas líderes globales que representan a un amplio espectro de sectores como banca y finanzas, servicios de consultoría, productos de consumo, energía y minería, manufactura, medios, tecnología y transporte.

