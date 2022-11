COALICIÓN ENTREGA 30,000 FIRMAS EN TRES PAÍSES PARA QUE JÜSTO RECHACE LAS JAULAS PARA GALLINAS

La compañía se ha negado por casi un año a eliminar por completo el obsoleto sistema de jaulas para la producción de huevos en sus operaciones.

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La coalición internacional de protección animal, Open Wing Alliance , encabeza hoy esfuerzos regionales a través de diversas organizaciones en Latinoamérica para exigir al supermercado digital Jüsto que elimine todas las jaulas en su cadena de suministro de huevos en México, Brasil y Perú.

Después de casi un año de campaña para que Jüsto se comprometa a eliminar el 100% de las jaulas en su suministro de huevo, hoy la coalición presenta más de 30,000 firmas de personas que respaldan la petición. Esta entrega simultánea en tres países refleja el interés por parte de los consumidores de que las empresas cuenten con prácticas de responsabilidad social que tomen en cuenta el bienestar animal.

El sistema de jaulas para la producción de huevos es cruel y obsoleto. En él, millones de gallinas usadas por la industria del huevo son confinadas en jaulas, tan apretadas que les es imposible realizar comportamientos básicos como estirar las alas, anidar y percharse. Además, el confinamiento les causa fracturas, osteoporosis y otras lesiones dolorosas. Afortunadamente, cada vez más compañías que usan animales en sus operaciones lo reconocen y elevan sus estándares, pero Jüsto continúa rezagándose.

"Es necesario que Jüsto se tome en serio el bienestar animal. Es incongruente llamarse innovadores cuando usan una de las prácticas más crueles que existen en el sistema alimentario", declaró Ana Ortega, directora general de The Humane League México. "Hoy, Open Wing Alliance se une para pedirle a Jüsto que se rija por el valor que lleva su nombre rechazando por completo las jaulas en su suministro de huevos y dé así un importante e indispensable paso", agregó.

Por su parte, Alejandra Manzanares, directora de bienestar animal de Mercy For Animals Latinoamérica explicó: "Es decepcionante que Jüsto evite una política libre de jaulas cuando había anunciado públicamente que la adoptaría, por eso los instamos a que cumplan con su palabra y eliminen las jaulas en la totalidad de sus operaciones. Ya más de 2,300 compañías han rechazado las jaulas a nivel mundial y Jüsto no puede desviar la mirada".

Esta acción es lanzada de forma simultánea por The Humane League México, Arba Perú, Vegetarianos Hoy y Mercy For Animals Latinoamérica y Brasil, organizaciones que pertenecen a la coalición Open Wing Alliance. Además, la reconocida plataforma Change.org se suma a la presentación de estas firmas para respaldar la petición y destacar la importancia que tiene. Estos grupos instan a los consumidores que aún no lo han hecho a firmar la petición para exigir a esta compañía que deje de lucrar con una de las peores prácticas en la industria alimentaria.

Sobre Open Wing Alliance

Fundada en 2016, Open Wing Alliance es una coalición con más de 90 miembros en 63 países, enfocados en que las empresas alimentarias más grandes del mundo eliminen de sus operaciones las prácticas más crueles que padecen los pollos y gallinas usados para consumo.

