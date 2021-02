Coalición para la Vivienda de Florida (Florida Housing Coallition) anuncia una nueva iniciativa importante: Centro para la equidad racial

TALLAHASSEE, Florida, 24 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Coalición para la Vivienda de Florida, el principal proveedor del estado sin fines de lucro de capacitación y asistencia técnica dedicada a lograr viviendas asequibles, desde terminar con la falta de vivienda hasta ser propietario de una vivienda por primera vez, anunció hoy la creación de un nuevo Centro para la Equidad Racial: www.centerforracialequity.org

El Centro para la Equidad Racial de la Coalición para la Vivienda de Florida servirá como una plataforma compuesta para los esfuerzos de la Coalición centrados en la raza y la equidad en las inversiones públicas y privadas, las regulaciones y los marcos legales y de políticas que dan forma a los vecindarios, ciudades y regiones de Florida.

"Sabemos dos cosas: Florida, como cualquier otro estado de la nación, tiene un problema de vivienda íntimamente relacionado con la raza; y las ciudades de Florida suelen recurrir a la Coalición para que les ayude a resolver los problemas de vivienda", dijo la presidenta y directora ejecutiva de la Coalición, Jaimie Ross. "¿Cuál es el enfoque correcto que deben adoptar las comunidades locales? No existen puntos de referencia obvios y poca o ninguna orientación de política estatal para indicar un enfoque de trabajo único. Allí es donde la Coalición puede ayudar", agregó.



La idea del Centro surgió de discusiones entre el personal de la Coalición en respuesta a las protestas por Black Lives Matter que ocurrieron a nivel nacional a lo largo del 2020. "Cada uno de nosotros sintió la necesidad de responder a la urgencia del momento de una manera reflexiva y deliberada y que pudiera mover el dial a largo plazo", dijo el director de programas de la Coalición, Ashon Nesbitt.



Cerrar la brecha de disparidad racial en la propiedad de viviendas

Un aspecto central de sus esfuerzos iniciales es el programa fundamental Closing the Gap (Cerrar la brecha), un programa de subvenciones de contrapartida para los municipios. Con fondos de los principales aseguradores de valores Bank of America y Wells Fargo, el programa proporciona una combinación de asistencia técnica y recursos en proporción 3:1 para cerrar la brecha en la tasa de propiedad de viviendas entre los hogares afroamericanos y blancos.



"Bank of America está ayudando a promover la igualdad racial y las oportunidades económicas, con un enfoque particular en ayudar a crear oportunidades para las personas y comunidades de color", dijo Gene Schaefer, presidente del mercado de Miami de Bank of America. "Estamos comprometidos a ayudar a las familias y comunidades multiculturales a comenzar a construir riqueza personal y legado familiar a través del poder de la propiedad de una vivienda".



El Centro para la Equidad Racial de la Coalición para la Vivienda de Florida se está lanzando con fondos de la Fundación Wells Fargo, que se centra en promover la equidad racial y crear caminos hacia viviendas seguras y asequibles.



"Tener un lugar seguro y asequible al que llamar hogar es esencial para ayudar a sentar las bases del bienestar, la dignidad y las oportunidades económicas", dijo Eileen Fitzgerald, directora de filantropía de asequibilidad de viviendas de Wells Fargo. "Con nuestro apoyo al Centro para la Equidad Racial de la Coalición, esperamos inspirar un cambio significativo en una larga historia de desigualdad sistémica, injusticia, pérdida de riqueza e inestabilidad en la vivienda que experimentan las personas de color, particularmente durante tiempos de dificultades económicas. Nuestro objetivo es construir un futuro más incluyente y sostenible en el que todos puedan tener un lugar asequible y de calidad al que puedan llamar hogar".



Otros programas con que se está lanzando el Centro incluyen:



Curso en línea Leading with Equity (Liderar con equidad)

Funders Collaborative & Allies (Colaboradores y aliados de financiadores) =

Glossary of Shared Language (Glosario de lenguaje compartido)

Programa de pasantías del HBCU

