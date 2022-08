Coalitie van Nederlandse bedrijven levert mobiele ziekenhuizen en herbouwt Oekraïense gezondheidszorg

VAASSEN, Nederland, 26 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Alweer 6 maanden geleden begon de oorlog in Oekraïne. Er zijn meer dan 600 aanvallen geweest op ziekenhuizen en klinieken. 450 ziekenhuizen en klinieken zijn daardoor beschadigd of vernietigd[1]. De toegang tot kritieke gezondheidszorg voor gewonden en chronisch zieken is ernstig belemmerd. Nederlandse bedrijven en internationale organisaties waaronder; Hospitainer[2], Philips[3], International Medical Corps (IMC)[4], AMPC[5], Imres[6], Rebel[7], de Ambassade van de Oekraïne[8] in Nederland, diverse Oekraïense bedrijven en het Ministerie van Volksgezondheid[9] van Oekraïne werken samen. Met hulp van de Nederlandse overheid, Task Force Health Care[10] en NLWorks[11]. Het doel is het herstellen van de Oekraïense gezondheidszorg, zodat kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg beschikbaar is voor iedereen. Nu en na de oorlog.

Hospitainer heeft in de afgelopen maanden samen met meer dan 20 partnerbedrijven ruim 15 projecten afgeleverd in de Oekraïne. Onder andere tentziekenhuizen, een containerziekenhuis, ambulances, een mobiele CT scan, röntgenapparatuur en primaire gezondheidszorg klinieken in vrachtwagens. Deze projecten zijn gefinancierd door de Nederlandse overheid, de VN en verschillende NGO's. Al deze projecten worden geprioriteerd en uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Oekraïense Ministerie van Volksgezondheid en de Oekraïense Ambassade in Nederland.

De Oekraïense Minister van Volksgezondheid Victor Liashko heeft de coalitie gevraagd om infrastructuur en training te leveren om de spoedeisende medische zorg te verbeteren. In lijn met de eisen van de WHO en de prioritering van de VN[12]. Hiervoor is een eerste investering van 10 miljoen euro nodig. Deze spoedeisende medische capaciteit is in de huidige situatie vanzelfsprekend van groot belang, maar blijft ook na de oorlog relevant en is een duurzame investering in de Oekraïense gezondheidszorg en infrastructuur.

Daarnaast ontwikkelt de coalitie een plan om beschadigde ziekenhuizen te repareren en primaire gezondheidszorg klinieken te bouwen gebaseerd op de plannen van het Ministerie van Volksgezondheid en de Worldbank. Hierbij gaan we niet uit van het herbouwen van het bestaande gezondheidszorgsysteem, maar willen we een moderniserings- en efficiencyslag maken.

De coalitie is dan ook zeer verheugd met de recente toezegging van 65 miljoen euro extra steun voor de Oekraïne door Minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking[13] voor het herstel van infrastructuur zoals bruggen, dijken en ziekenhuizen. En de rol daarin voor Nederlandse bedrijven.

Het consortium heeft al een derde van het budget voor de eerder geleverde 15 projecten geregeld via partners.

Om verder te kunnen roepen we Minister Schreinemacher op om de fondsen snel en flexibel beschikbaar te maken zodat Nederlandse bedrijven op korte termijn door kunnen met de wederopbouw van de gezondheidszorg in de Oekraïne.

Goede gezondheidszorg redt iedere dag levens, zeker in oorlog situaties.

