Cobira choisit la solution Dynamic IMSI Manager et la plateforme de gestion des abonnements de Valid

MADRID, 3 mars 2022 /PRNewswire/ -- Cobira ApS, un fournisseur international de connectivité IoT sécurisée mondiale B2B et d'autres services facilitateurs IoT, a choisi la solution Dynamic IMSI Manager de Valid pour renforcer son offre de services de connectivité IoT. La solution Dynamic IMSI Manager de Valid offre une connectivité sécurisée de haute qualité et offre une grande flexibilité dans la gestion des abonnements sponsorisés.

De plus, Cobira ApS a choisi d'utiliser la dernière version du service de gestion des abonnements eReach de Valid, permettant à Cobira une solution complète de gestion du cycle de vie eSIM de bout en bout. Les deux solutions combinées fournissent une base très solide pour la fourniture de services de connectivité avancés et à l'épreuve du temps.

GSMA Intelligence prévoit qu'il y aura 24 milliards de connexions IoT en 2025. Les connexions IoT d'entreprise dépasseront celles des consommateurs en 2024 et tripleront presque entre 2019 et 2025. Cela représentera un peu plus de la moitié de toutes les connexions IoT en 2025, selon l'étude de la GSMA.

Dynamic IMSI Manager de Valid, une extension d'OTA Connectivity Suite de Valid, est une solution client-serveur qui inclut une applet Multi-IMSI s'exécutant sur la carte SIM gérée à distance par une plateforme de connectivité OTA. La solution offre une grande flexibilité dans la gestion des abonnements sponsorisés en définissant plusieurs attributs d'abonnement, en reliant des données de profil riches à chaque abonnement et en incluant de nombreuses options de configuration.

De plus, Valid fournit ses services de gestion des abonnements à distance pour gérer la création, le stockage, la personnalisation et le téléchargement de profils eSIM sur les appareils IoT compatibles M2M eUICC. Cette plateforme est exploitée en tant que service par Valid à partir de son centre de données certifié SAS-SM situé près de Madrid en Espagne.

« Les équipes de Valid et de Cobira travaillent ensemble depuis de nombreuses années et nous connaissons Valid comme un partenaire solide dans tous les aspects liés au domaine de la connectivité cellulaire. Avec les produits et services de Valid derrière nous, nous pouvons fournir la qualité requise dans les solutions IoT d'entreprise. » - Allan Dickow, directeur de la technologie chez Cobira ApS.

« Valid aide Cobira ApS dans sa mission d'offrir des solutions IoT fiables et optimisées sur le marché. Avec l'aide de Valid, Cobira ApS est désormais en mesure d'offrir des services de connectivité IoT flexibles avec une solution sécurisée, pratique et adaptable à ses clients », a déclaré Pierre Lassus, directeur international des logiciels et des services chez Valid.

*IMSI est l'identité internationale de l'abonné mobile. Un numéro qui identifie de manière unique chaque utilisateur d'un réseau cellulaire.

À propos de Cobira ApS

Cobira s'efforce d'être le partenaire idéal lorsqu'il s'agit de permettre aux entreprises de devenir des fournisseurs de connectivité. Grâce à nos compétences et à nos connaissances en matière de connectivité, nous aidons nos clients à créer des solutions sécurisées, fiables et évolutives qui font de leur entreprise compatible IoT une réussite. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.cobira.co.

À propos de Valid

Valid (B³: VLID3 – ON) propose des solutions sur mesure intégrant des technologies émergentes dans le but d'offrir des expériences sûres et fiables. Des données, des paiements, de l'identité et du mobile à l'IoT, au Track and Trace, à la certification numérique et à l'agritech, Valid offre un large portefeuille de services et de solutions qui accélèrent la transformation numérique des activités de nos clients. Fort de plus de 60 ans d'expérience et plus de 6 000 employés dans 16 pays, Valid est le plus grand émetteur de documents d'identification au Brésil, et figure parmi les 5 principaux producteurs de cartes SIM et les plus grands fabricants mondiaux de cartes bancaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.valid.com.

SOURCE Valid