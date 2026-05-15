-Cobrar impulso, liderar la prosperidad transfronteriza: HOTELEX Shanghai 2026 concluye con éxito, abriendo nuevas oportunidades para la industria hotelera y de restauración global

SHANGHAI, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 30 de marzo al 2 de abril de 2026, la 34ª Exposición Internacional de Equipamiento para Hostelería y Restauración de Shanghái (HOTELEX Shanghai 2026) concluyó con éxito en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghái). Como feria clave del sector Tourism Plus Shanghai y referente anual de la industria hotelera y de restauración a nivel mundial, esta exposición, con una superficie de 400.000 metros cuadrados y una sólida lista de 4.018 expositores internacionales de alta calidad, alcanzó un nuevo récord de 303.576 visitantes profesionales.

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La exposición abarcó una amplia gama de categorías, incluyendo suministros para hoteles, equipamiento para restauración, café y té, panadería y postres, materias primas alimentarias, servicios de cadena de suministro y equipamiento para cocinas centrales. Logró avances significativos en su proyección internacional, convirtiéndose en un puente fundamental que conecta los recursos globales de la industria hotelera y de restauración, promoviendo la cooperación transfronteriza y creando una plataforma de alta calidad para que los profesionales internacionales accedan al mercado chino y exploren oportunidades de negocio globales.

La exposición experimentó un notable aumento en la participación internacional, destacando especialmente el segmento de visitantes extranjeros. Un total de 18.431 visitantes internacionales asistieron a la feria, lo que representa un incremento del 48,08% interanual y abarca 189 países y regiones, con Malasia, Corea del Sur y Rusia a la cabeza. Para satisfacer la demanda global, se organizaron tres sesiones de encuentros de negocios centradas en Malasia, el Sudeste Asiático y Oriente Medio/Norteamérica, conectando a 117 compradores de 23 países con 81 expositores nacionales. En estrecha colaboración con asociaciones industriales y empresas líderes a nivel mundial, la exposición organizó 46 grupos de compradores específicos, integrados por 4.323 compradores VIP, entre los que se encontraban importantes compradores internacionales de Argentina, Australia, Alemania y Estados Unidos, conformando así un eficiente ecosistema de negocios transfronterizos.

Además de facilitar la creación de redes de negocios internacionales y ofrecer recursos de alta calidad para los compradores, la exposición también funcionó como una plataforma integral de intercambio y experiencias. Contó con 13 áreas temáticas de exposición, que vincularon las ferias profesionales con el mercado de consumo. Mientras tanto, 33 foros de alto nivel reunieron a 495 líderes de la industria para compartir las últimas tendencias, junto con 17 competencias internacionales para profesionales de todo el mundo. Con el apoyo de 392 socios de medios, la exposición registró más de 329 millones de visualizaciones en línea, lo que reforzó aún más su influencia global.

HOTELEX Shanghai 2027 se celebrará nuevamente en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghái) del 30 de marzo al 2 de abril de 2027. Invitamos cordialmente a profesionales, compradores e inversores de la industria hotelera y de restauración de todo el mundo a reunirse en Shanghái para asistir a este evento del sector y aprovechar las oportunidades de negocio internacionales.

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