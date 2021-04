Cobre del Mayo, S.A. de C.V. anuncia uma oferta de permuta para suas Senior Secured PIK Toggle Notes com vencimento em 2021

CIDADE DO MÉXICO, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Cobre del Mayo, S.A. de C.V. anunciou hoje que iniciou uma oferta de permuta para toda e qualquer uma de suas notáveis Senior Secured PIK Toggle Notes com vencimento de 2021. Clique no link abaixo para ver o comunicado à imprensa que resume os termos e condições da oferta de permuta e indica como os portadores elegíveis para participar da oferta podem receber a documentação relacionada. Os títulos oferecidos na oferta de permuta não serão registrados de acordo com a Lei de Valores Mobiliários dos EUA e são oferecidos conforme as isenções aplicáveis dos requisitos de registro da lei.

https://www.prnewswire.com/news-releases/cobre-del-mayo-sa-de-cv-announces-exchange-offer-and-consent-solicitation-301266326.html

O comunicado à imprensa também está disponível no site www.cobredelmayo.com

FONTE Cobre del Mayo, S.A. de C.V.

SOURCE Cobre del Mayo, S.A. de C.V.