Coca-Cola Beverages Africa promove parceria com Flintfox e Microsoft para agilizar a gestão de preços, promoções e reembolsos

O Trade Revenue Management e a ferramenta RMx pricing oferecem à CCBA a capacidade de gerenciar preços e promoções antecipados, reduzir custos operacionais e monitorar margens. Estendendo a capacidade do Microsoft Dynamics 365 e integrando-se às plataformas de e-commerce e automação da força de vendas existentes, o Flintfox permitirá a fixação de preços em tempo real e ajudará a apresentar preços com precisão a toda cadeia de suprimentos.

A colaboração entre a Microsoft e a Flintfox ajuda a CCBA a acelerar sua jornada de transformação digital, por meio de sistemas digitais contínuos que permitem que todo o negócio opere como um só.

Mark Conway, diretor da Flintfox na região EMEA, afirmou: "É um momento empolgante para trabalhar com a CCBA, na medida que eles dão vida à sua visão de transformação digital por meio do Microsoft Dynamics 365 e estabelecem um caminho de crescimento acelerado. Nossas soluções inteligentes irão reduzir os custos operacionais, criar ganhos de produtividade e operações preparadas para o futuro. Além disso, forneceremos preços com precisão em tempo real em todos os canais da CCBA e ofereceremos um ROI significativo e mensurável para os negócios."

O diretor de informações da Coca-Cola Beverages Africa, Joshua Motsuenyane, disse: "Como a CCBA nasceu de uma fusão de diferentes empresas, há uma série de redundâncias na infraestrutura, duplicações na área de suprimentos e linhas de responsabilidade indefinidas. Era necessário aperfeiçoar a capacidade geral do negócio de operar como um todo e melhorar a transparência e visibilidade dos preços. A Flintfox e a Microsoft nos ajudaram a criar uma estratégia para aprimorar a gestão de preços antecipados, de promoções e da complexa precificação da cadeia de suprimentos, além de apresentar um roteiro para o futuro. Essa integração com a Flintfox e a Microsoft moderniza a maneira como utilizamos a tecnologia em todo o nosso cenário de TI e nos permite descontinuar completamente os sistemas legados."

Gavin Holme, diretor de serviços de consultoria da Microsoft South Africa, disse: "O Trade Revenue Management e o RMx pricing da Flintfox ampliaram os recursos de nossas soluções de finanças e operações, permitindo a transformação digital da CCBA. Com o Dynamics 365, o Microsoft 365 e o Azure, a CCBA alcançará seu objetivo de unificar as operações e ajustar os processos de forma inteligente em tempo real."

