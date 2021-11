Coca-Cola Europacific Partners wird das sechste Jahr in Folge in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 2021 aufgenommen

LONDON, 17. November 2021 /PRNewswire/ -- Wir sind stolz, bekannt zu geben, dass Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI) - dem weltweit führenden Benchmark für die Nachhaltigkeit von Unternehmen - zum sechsten Mal in Folge aufgenommen wurde.

Insgesamt wurden über 5.000 Unternehmen für die Aufnahme bewertet. CCEP wird sowohl in den DJSI World als auch in den DJSI Europe Index aufgenommen und erhielt die maximale Punktzahl in den Bereichen Verpackung, Umweltpolitik und Umweltberichterstattung, Sozialberichterstattung, politischer Einfluss und Innovationsmanagement.

Nachhaltigkeit bleibt eine der wichtigsten Prioritäten für unser Unternehmen. Unsere fortgesetzte Aufnahme in den DJSI und Net Zero 2040-Ziel ist ein Beweis dafür, dass CCEP die Umweltauswirkungen in den Mittelpunkt seiner Entscheidungsfindung stellt.

Damian Gammell, Chief Executive Officer von CCEP, sagte: „Mutige Maßnahmen zur Nachhaltigkeit sind dringend erforderlich - für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Wir bei CCEP nehmen dies sehr ernst, und der DJSI hilft uns dabei, für greifbare Fortschritte verantwortlich zu sein. Die Welt braucht die Industrie, um weiter und schneller voranzukommen, und wir werden uns weiter anstrengen, um dort mehr zu tun, wo wir etwas bewirken können."

Im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsaktionsplans „This is Forward" ergreifen wir Maßnahmen in sechs wichtigen sozialen und ökologischen Bereichen - Getränke , Verpackungen , Gesellschaft , Wasser , Klima und Versorgungskette . Lesen Sie hier mehr.

Die DJSI, einschließlich des Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), wurden 1999 als Pionierreihe globaler Nachhaltigkeits-Benchmarks auf dem Markt eingeführt. Die Indexfamilie setzt sich aus globalen, regionalen und länderspezifischen Benchmarks zusammen.

Die DJSI World wendet einen transparenten, regelbasierten Auswahlprozess an, der auf dem S&P Global ESG Score der Unternehmen basiert, der aus dem jährlichen S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) resultiert. Die CSA besteht aus einem strengen Fragebogen, in dem sowohl öffentliche als auch nicht-öffentliche Daten der teilnehmenden Unternehmen bewertet werden. In diesem Jahr wurden mehr als 10.000 börsennotierte Unternehmen zur Teilnahme an der S&P Global CSA eingeladen.

