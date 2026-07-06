Codis va acquérir le site de Catalent à Nottingham, au Royaume-Uni, afin de créer la première capacité européenne de séchage par atomisation de bout en bout

Grâce à cette acquisition, Codis devient l'un des principaux fournisseurs de solutions complètes de séchage par atomisation en Europe

Nottingham étend ses activités au développement de formes galéniques orales solides et à la fabrication commerciale à petite échelle, fort de plus de deux décennies d'expertise au Royaume-Uni

Cette acquisition renforce l'expertise de Codis en matière d'ingénierie des particules et vient compléter l'investissement dans l'installation GEA PSD-4 à échelle industrielle située à Haverhill, au Royaume-Uni.

HAVERHILL, Angleterre, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Codis, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) spécialisée dans le séchage par atomisation, les dispersions solides amorphes (ASD) et les solutions avancées d'ingénierie des particules, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec Catalent Pharma Solutions (« Catalent ») en vue de l'acquisition du site de Catalent situé à Nottingham, au Royaume-Uni. Cette acquisition, dont la finalisation est prévue au troisième trimestre de cette année sous réserve des conditions de clôture habituelles, permettra de renforcer les capacités de développement et de fabrication à petite échelle de formes galéniques orales solides (OSD) et de créer la solution intégrée de séchage par atomisation la plus complète d'Europe proposée par un seul partenaire, couvrant l'ensemble du processus, du développement à l'approvisionnement clinique et aux intermédiaires commerciaux, jusqu'aux formes galéniques orales finales.

Le site de Nottingham dispose d'une équipe très expérimentée et d'une expertise scientifique approfondie dans le développement de formulations et l'approvisionnement clinique ; il fournit avec succès, depuis plus de deux décennies, des solutions de séchage par atomisation et de médicaments à prise orale (OSD) à l'échelle de développement. Codis est ravi d'accueillir l'équipe de Nottingham au sein de son organisation.

Cette acquisition viendra compléter de manière stratégique l'installation de séchage par atomisation à grande échelle de Codis située à Haverhill, au Royaume-Uni, qui fait actuellement l'objet d'une expansion importante avec la mise en place d'un nouveau sécheur par atomisation commercial de type GEA Pharma-SD® PSD-4, dont la validation est prévue en 2027. Cela permettra également d'étoffer le portefeuille actuel de Codis en matière de solutions d'amélioration de la biodisponibilité, grâce à la mise en place sur le site même de services intégrés de développement, d'analyse, d'essais cliniques et de fabrication commerciale à petite échelle.

« Cette acquisition stratégique permettra à Codis de consolider encore davantage sa position de leader européen dans le domaine des solutions complètes de séchage par atomisation », a déclaré Nicolas Fortin, PDG de Codis. « La proximité de nos sites de Nottingham et d'Haverhill constitue un atout unique. Codis est désormais en mesure d'offrir l'accès à la meilleure expertise scientifique, tout en disposant d'une solide capacité de production intégrée au sein d'une seule et même organisation et d'un système qualité unique. »

M. Fortin a fait remarquer : « La plupart des candidats-médicaments à petites molécules souffrent d'une faible solubilité, et les dispersions obtenues par séchage par atomisation sont devenues l'une des principales approches visant à améliorer la biodisponibilité. Pourtant, l'un des plus grands risques liés au développement reste le passage de la formulation à la production à l'échelle commerciale. En associant le développement de formulations et la fabrication conforme aux BPF, nous offrons la voie la plus rapide et la moins risquée pour exploiter pleinement le potentiel d'une molécule. »

À propos de Codis

Codis est un CDMO d'envergure mondiale spécialisé dans la séchage par atomisation à des fins commerciales, les dispersions solides amorphes, l'ingénierie des particules et la fabrication de doses prêtes à l'emploi pour les secteurs pharmaceutique, de la santé grand public, des nutraceutiques et des médicaments en vente libre. Avec plus de 400 000 pieds carrés d'installations conformes aux normes cGMP à Saint-Louis (Missouri), à Seymour (Indiana) et à Haverhill (Royaume-Uni), Codis réunit sous une même marque plusieurs décennies d'expertise réglementaire ainsi que des atouts en matière de développement et de fabrication. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.codis.com et.

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