Coevolve a annoncé une nouvelle embauche importante et une expansion sur le marché européen

Coevolve a nommé James Halberstadt au poste de directeur général de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, à compter du 1er décembre 2021.

SYDNEY, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Coevolve a annoncé aujourd'hui son expansion sur le marché européen et a nommé James Halberstadt au poste de directeur général de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, à compter du 1er décembre 2021. Ceci marque une autre étape importante dans la croissance de Coevolve. James, qui a plus de 20 ans d'expérience dans la conception et la fourniture de réseaux étendus et de solutions hébergées sur cloud pour des multinationales, jouera un rôle déterminant dans l'expansion de l'équipe et la croissance rapide des capacités déjà solides de Coevolve en Europe et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, en tirant parti des capacités internationales de Coevolve.

Tim Sullivan, PDG de Coevolve, a déclaré : « Il s'agit d'une nouvelle étape idéale dans l'évolution de notre activité en tant que leader de l'infrastructure numérique cogérée dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et dans le monde. Nous sommes spécialement conçus pour aider les entreprises distribuées dans le monde entier à adopter les technologies de réseau et de sécurité de nouvelle génération. Nous sommes extrêmement fiers des résultats obtenus auprès de nos clients, en utilisant le meilleur des fournisseurs de technologies de pointe avec notre expertise en matière d'intégration, de gestion et d'automatisation. La profondeur et l'étendue de l'expérience de James dans le secteur sont parfaitement adaptées pour compléter les capacités de nos clients régionaux et la production mondiale de nouveaux services adjacents aux services SD-WAN, SASE et multi-cloud que nous fournissons aujourd'hui. Nous avons déjà travaillé avec James pendant de nombreuses années sur des réseaux de multinationales au Royaume-Uni et aux États-Unis et nous savons que son orientation client et son esprit d'équipe s'intègrent parfaitement à la culture hautement collaborative de Coevolve. »

L'expérience de James Halberstadt comprend 10 ans de succès à des postes d'avant-vente, travaillant directement avec des entreprises multinationales pour concevoir, vendre et fournir des solutions personnalisées de réseau étendu, de gestion de sécurité et d'hébergement en cloud. Il a également occupé des postes à responsabilité chez Interoute pendant 6 ans, dirigeant les fonctions d'ingénierie des ventes, de gestion des offres et de soutien aux ventes pour son activité au Royaume-Uni. Au cours des dix dernières années, James a occupé un poste de direction dans le secteur des télécommunications, en tant que directeur général de CITIC Telecom CPC en Europe, afin de soutenir l'intégration de LINX telecom avec CITIC Telecom CPC en Asie. Juste avant de rejoindre Coevolve, James a dirigé une session de conseils au sein de l'organisation Strategy & Transformation de Colt.

Ayant participé à la transition de Frame Relay à MPLS au début de sa carrière, James a déclaré que « le passage au SD-WAN et au SASE est le premier changement technologique majeur pour les entreprises depuis le début des années 2000 et cela représente une grande opportunité pour Coevolve en Europe d'aider ses clients à adopter le SD-WAN et le SASE indépendants des opérateurs télécoms, permettant de sécuriser le cloud et d'automatiser leurs opérations. Je suis fier de diriger la croissance de Coevolve sur le marché européen car je peux constater non seulement l'ampleur de leur vision mais aussi leur capacité à exécuter plus rapidement que des acteurs traditionnels. »

Coevolve s'attend à ce que son expansion sur le marché européen soit disruptive, car son offre cogérée fournit une alternative aux approches traditionnelles et dépassées des réseaux. Cette offre de service unique fournit aux entreprises une approche plus agile pour adopter plus rapidement les technologies de nouvelle génération, notamment SD-WAN, SASE et multi-cloud, offrant ainsi une véritable agilité commerciale, un facteur toujours aussi important et souhaité dans le paysage réseau actuel. Sullivan a ainsi ajouté : « Nous sommes très reconnaissants des relations solides que nous entretenons avec nos clients existants en Europe, et ce développement nous aidera à en faire encore davantage ensemble, en agissant comme un tremplin pour une collaboration plus approfondie. »

Outre l'approche unique de Coevolve en matière de réseaux étendus d'entreprise, le riche choix d'options de circuits au niveau de la couche sous-jacente et de la variété régionale en Europe donne à Coevolve l'occasion de mettre en évidence les avantages de son modèle de lot de services complets, indépendant des opérateurs télécoms. Cela permet aux clients de maximiser les points forts localisés tout en ajoutant un niveau d'atténuation des risques grâce à un support de gestion transparent de bout en bout.

Coevolve a également annoncé de nouveaux investissements dans ses Smart Services, ou services connectés, lancés plus tôt dans l'année. Grâce à une automatisation avancée, les Smart Services de Coevolve détectent les anomalies du réseau et déclenchent des alertes, tout en offrant une visibilité accrue du réseau étendu et des informations exploitables.

Ciaran Roche, directeur de la technologie de Coevolve, a déclaré : « Je sais de première main, grâce à mes nombreuses conversations avec des entreprises européennes, qu'elles attendent davantage d'une solution SD-WAN gérée. Nous recueillons des mesures de performance à partir de chaque couche de la solution, des circuits sous-jacents à la couche SD-WAN et au service de sécurité intégré. Notre valeur ajoutée provient des informations que nous pouvons obtenir pour nos clients à partir de cet énorme ensemble de données, en utilisant l'automatisation et l'apprentissage automatique comme base de notre approche des Smart Services. Ces capacités aideront James et l'équipe Europe, Moyen-Orient et Afrique à fournir un service très différencié par rapport aux fournisseurs traditionnels. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1700844/Logo.jpg

SOURCE Coevolve