Coface anuncia Marcele Lemos como CEO da América Latina

SÃO PAULO, 15 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Coface anuncia que a brasileira Marcele Lemos foi nomeada CEO Regional América Latina e fará parte do Comitê Executivo do Grupo.

Marcele ingressou na Coface em 1999 como underwriter de risco. Foi nomeada Country Manager da Coface Brasil em 2011, tornando-se a primeira mulher CEO do mercado de seguros no país. Também ocupou o cargo de Diretora de Planejamento Estratégico da Coface América Latina e em maio de 2021 foi nomeada Chief Operation Officer da região da América do Norte.

"É um prazer estar de volta na Coface América Latina" disse Marcele. "Após esse curto período na América do Norte, retorno para nossa região com o desafio de conduzir a estratégia de crescimento em nossas principais linhas de negócio, reforçando o posicionamento da Coface no mercado latino-americano como uma empresa provedora de soluções financeiras, transformando-a na melhor opção de negócios para nossos clientes e parceiros, implementando uma cultura de foco no cliente que será refletida em nossos produtos e nossos processos", afirmou.

Sobre a Coface:

FONTE Coface Brasil

