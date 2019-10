Cofundador da Stone Pagamentos, Eduardo Pontes, adquire participação minoritária na Tutuka

Pontes é cofundador da Stone Pagamentos no Brasil, empresa que se tornou rapidamente uma das maiores adquirentes do país e lançou uma IPO na NASDAQ em 2018 com uma avaliação de US$ 8,8 bilhões.

O mercado latino-americano de fintech está crescendo a taxas aceleradas. Uma pesquisa realizada em 2018 pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pela Finnovista mostrou um crescimento de 66% de startups na área de fintech, de 2017 a 2018. Com a profunda experiência da Tutuka em mercados emergentes e a capacidade de fazer pagamentos de forma rápida, fácil e segura, a empresa está bem equipada para maximizar as oportunidades de crescimento na região.

A Tutuka tem clientes em mais de 19 países na África, Ásia, Oriente Médio e, agora, na América Latina.

A experiência de Pontes, combinada com os recursos da Tutuka como habilitadora de pagamentos, irá dar suporte à expansão da Tutuka para a América Latina e ajudar a gerar inclusão financeira na região.

Sobre a Tutuka

A Tutuka (www.tutuka.com) é uma habilitadora de pagamentos terceirizada, que faz pagamentos acontecerem por habilitar seus clientes a pagar cartões e outros produtos da Mastercard e Visa. A Tutuka capacita fintechs, carteiras móveis (mobile wallets), aplicativos e bancos na África, Ásia, Oriente Médio e América Latina para emitir cartões virtuais e físicos e outros produtos de pagamento da Mastercard e Visa. O modelo plus de processador da Tutuka permite aos clientes vincular de forma fácil, rápida e custo-eficiente a sistemas de cartão, sem a complexidade e demora normalmente associadas às processadoras.

Sobre Eduardo Pontes

Eduardo Pontes (https://investors.stone.co/advisory-board/eduardo-pontes) é cofundador da Stone Pagamentos (https://www.stone.com.br), que lançou sua IPO na NASDAQ em 2018. Eduardo Pontes é agora diretor da Arpex Capital.

