Cognate BioServices anuncia aquisição da Cobra Biologics

MEMPHIS, Tennessee, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Cognate BioServices (Cognate), importante organização de desenvolvimento e manufatura por contrato (CDMO – contract development and manufacturing organization) especializada em produtos de terapia celular e gênica mediada por células, e a Cobra Biologics (Cobra), destacada CDMO especializada em fornecer serviços de manufatura de vetores plasmídicos de DNA e virais, anunciaram hoje que entraram em um acordo definitivo, pelo qual a Cognate irá adquirir todo o capital acionário em circulação da Cobra. A atual investidora da Cognate EW Healthcare Partners liderou o financiamento da aquisição.

A transação cria uma provedora de serviços avançada, líder do setor, que irá fornecer soluções de desenvolvimento e manufatura de medicamentos para os setores globais de imunoterapia e medicina regenerativa de células e genes. Juntas, a Cognate e a Cobra ficarão bem posicionadas para alavancar suas décadas de conhecimentos e experiências do setor, disponibilizar uma cadeia de suprimento integrada para seus clientes e expandir seus recursos globais para fornecer soluções melhores e mais escaláveis, para dar suporte às necessidades em constante mudanças de seus clientes.

"Essa aquisição é fundamental para a estratégia da Cognate de aproveitar suas atuais ofertas e criar uma plataforma empresarial para gestão de ciclo de vida de produtos de terapia celular e gênica, acelerando a disponibilidade de novas tecnologias para os pacientes que mais precisam delas", disse o presidente-executivo da Cognate, J. Kelly Ganjei. "A Cobra é uma líder bem estabelecida no desenvolvimento e manufatura de uma variedade de vetores de DNA e virais, que nossos clientes atuais e futuros precisam urgentemente. Com história e reputação de desempenho impressionante de suporte a desenvolvedores de produtos de terapia celular e gênica, passando por dificuldades de desenvolvimento e manufatura e necessidades de capacidade, a expertise, a infraestrutura e presença geográfica combinadas da Cognate e da Cobra posicionam imediatamente as duas empresas para responder melhor às atuais e futuras necessidades do mercado de forma mais rápida, efetiva e abrangente".

O diretor de Administração da EW Healthcare Partners, Evis Hursever, disse: "A EW Healthcare Partners está muito satisfeita por ter a oportunidade de apoiar a equipe da Cognate, conforme ela impulsiona o crescimento e a transformação da empresa em uma grande provedora na área de terapia celular e gênica. Esperamos continuar a dar suporte à empresa e a sua excepcional equipe de administração, conforme ela capitaliza as oportunidades de crescimento e cumpre seus ambiciosos planos de crescimento".

O presidente-executivo da Cobra Biologics. Peter Coleman, disse: "A Cobra Biologics construiu uma reputação de fornecer serviços de desenvolvimento de processo da alta qualidade, manufatura e preenchimento/acabamento de vetores plasmídicos de DNA, virais e proteínas. Juntar forças com a Cognate é estimulante, posicionando a empresa combinada Cognate-Cobra como uma provedora líder de serviços na cadeia de suprimento de terapia avançada. A aquisição pela Cognate irá fortalecer os recursos e capacidade da Cobra, ampliando nossa oferta de serviços para os atuais e novos clientes".

Essa transação apoia ainda mais a missão da Cognate de atender as necessidades do consumidor final de seus serviços – os pacientes com necessidades médicas não atendidas – focada em atender à crescente demanda por acesso rápido a recursos avançados de manufatura, integrados em um ambiente de manufatura em escala comercial.

A empresa continuará a ser apoiada por seus atuais investidores. A EW Healthcare Partners e a Medivate Partners participaram dessa rodada de financiamento para a aquisição da Cobra. A Blackrock e o fundo soberano irão manter a parceria com a empresa.

A Cognate é uma organização dinâmica, voltada para resultados e focada no fornecimento da mais ampla variedade de serviços de comercialização para empresas de medicina regenerativa, imunoterapia celular e terapia celular avançada. A Cognate fornece uma combinação única de serviços personalizados a empresas em todos os pontos de desenvolvimento clínico e comercial, se especializando em estudos clínicos de estágio médio e final, e dando suporte a seus clientes através de aumento de escala de produtos para manufatura comercial. A Cognate aplica o conhecimento e a expertise de suas equipes empresariais, científicas e técnicas para desenvolver com sucesso produtos autólogos e alogênicos através de múltiplas plataformas de tecnologia baseada em células do começo ao acabamento. http://www.cognatebioservices.com

A Cobra Biologics é uma destacada CDMO internacional de terapia avançada, com instalações de BPF aprovadas na Suécia e no Reino Unido, com um amplo histórico de servir sua base global de clientes. A empresa oferece uma ampla variedade de serviços autônomos para o mercado clínico e comercial. Como provedora de confiança e parceira essencial no processo de desenvolvimento e comercialização de medicamentos, nos orgulhamos de nossa excelência em fabricação e da variedade completa de serviços para os setores farmacêutico e de biotecnologia. Para obter mais informações, visite www.cobrabio.com.

Com quase $ 4 bilhões levantados desde sua criação, a EW Healthcare Partners é uma das maiores e mais antigas firmas de investimento no setor de saúde e se dedica a fazer investimentos de capital para crescimento em empresas da área de saúde, em estágio comercial e rápido crescimento, nos setores farmacêutico, de dispositivos médicos, diagnóstico e serviços habilitados por tecnologia, nos Estados Unidos e na Europa. Desde sua fundação em 1985, a EW Healthcare Partners mantém um compromisso singular com o setor de saúde e tem sido uma investidora de longo prazo em mais de 150 empresas da área de saúde, variando por setores, estágios e localizações geográficas. A equipe é composta por mais de 20 profissionais experientes de investimento, com escritórios em Palo Alto, Houston, Nova York e Londres. Para obter mais informações, visite www.ewhealthcare.com.

A Medivate é uma firma de participações privadas e capital de risco, focada em investimentos nos setores de biotecnologia e saúde na Ásia e na América do Norte. A firma está bem posicionada para capturar oportunidades de investimento em saúde que surgem na Ásia e na América do Norte e procura fazer arbitragem das vantagens de investimento únicas transnacionais. Ao fechar seu terceiro fundo, a Medivate Partners construiu rapidamente a reputação de fornecer acesso de círculo interno aos principais grupos de empresas de alto calibre e fechar negócios bem-sucedidos na área de ciências da vida na Ásia e na América do Norte.

