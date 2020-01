Cognate BioServices encerra rodada de financiamento Série B e completa a aquisição da Cobra Biologics

Com a adição da especialização da Cobra em DNA plasmídico, vetores virais, proteína e microbiota, do desenvolvimento até o processo de enchimento/acabamento, a Cognate está bem-posicionada como provedora global de serviços líder no setor para fornecer soluções de desenvolvimento e fabricação de medicamentos para a indústria da imunoterapia de células e genes, e para a medicina regenerativa ao redor do mundo.

A Cobra Biologics possui instalações com boas práticas de fabricação atuais (BPF) no Reino Unido e na Suécia. A Cognate opera uma fábrica com a área de acima de 7.400 metros quadrados localizada em Memphis, TN e uma instalação dedicada ao desenvolvimento em Baltimore.

"Estamos muito entusiasmados por fechar esta transação e começar a oferecer nossa proposição de valor combinado", disse J. Kelly Ganjei, CEO da Cognate. "A combinação do know-how, da infraestrutura e da presença geográfica da Cognate-Cobra posiciona imediatamente ambas as empresas para abordar as necessidades atuais e futuras do mercado de forma mais rápida, efetiva e abrangente, com nosso foco no reconhecimento e otimização dos aspectos complexos da cadeia de fornecimento. Em apoio a esta aquisição nós estamos trabalhando para a expansão de nossa capacidade e capabilidades comerciais para fornecer eficazmente uma opção única e escalável de desenvolvimento e manufatura de medicamentos aos nossos clientes e seus pacientes."

A transação oferece um suporte maior à missão da Cognate de satisfazer as necessidades do principal consumidor de seus serviços, os pacientes com necessidades médicas não atendidas, enquanto mantém o foco em fornecer o acesso rápido às capabilidades avançadas de fabricação integradas a um ambiente de manufatura escalável.

Sobre a Cognate BioServices, Inc.

A Cognate é uma organização dinâmica, voltada para resultados e concentrada no fornecimento da mais ampla gama de serviços de comercialização para empresas de medicina regenerativa, imunoterapia celular e terapia celular avançada. A Cognate oferece uma combinação ímpar de serviços personalizados a empresas em todos os pontos do desenvolvimento clínico e comercial, especializando-se em ensaios clínicos de fase média a final e dando suporte a nossos clientes através do aumento da escala de produtos para a manufatura comercial. A Cognate utiliza o conhecimento e a especialização de suas equipes empresariais, científicas e técnicas para desenvolver com sucesso e do começo até o final produtos autólogos e alogênicos em plataformas múltiplas de tecnologia baseadas em células. http://www.cognatebioservices.com

Sobre a Cobra Biologics:

A Cobra Biologics é uma reconhecida CDMO de terapia avançada com instalações de BPF (Boas Práticas de Fabricação) aprovadas na Suécia e no Reino Unido, ambas com um vasto histórico de atender sua base global de clientes. Oferecemos uma ampla variedade de serviços integrados e independentes para o mercado clínico e comercial. Como provedora confiável e parceira essencial no desenvolvimento e comercialização de medicamentos, nós nos orgulhamos de nossa excelência na fabricação e variedade abrangente de serviços para os setores de biotecnologia e farmacêutico. Para mais informações acesse www.cobrabio.com.

Sobre a EW Healthcare Partners:

Com aproximadamente $4 bilhões angariados desde sua criação, a EW Healthcare Partners é uma das maiores e mais antigas firmas privadas de investimento no setor da saúde, e dedica-se a investimentos de capital em expansão em empresas da área da saúde em estágio comercial de crescimento rápido nos setores de dispositivos médicos, diagnósticos, farmacêutico e serviços ativados por tecnologia nos Estados Unidos e na Europa. Desde sua fundação em 1985, a EW Healthcare Partners mantém um compromisso singular com o setor da saúde e tem sido uma investidora a longo prazo em mais de 150 companhias da área, abrangendo setores, estágios e localizações geográficas. A equipe é composta de mais de 20 profissionais de investimentos seniores com escritórios em Palo Alto, Houston, Nova York e Londres. Para mais informações consulte www.ewhealthcare.com.

Sobre a Medivate Partners:

A Medivate é uma firma de participação societária privada e capital de risco com foco em investimentos nos setores de biotecnologia e saúde na Ásia e América do Norte. A firma está bem- posicionada para a captação das oportunidades de investimento em saúde que surgem na Ásia e na América do Norte, e procura beneficiar-se das vantagens transacionais e únicas de investimento. Ao fechar seu terceiro fundo, a Medivate Partners desenvolveu rapidamente a reputação de fornecer acesso de círculo interno aos principais grupos de empresas de alto calibre e acordos bem-sucedidos na área de ciências da vida na Ásia e na América do Norte.

Para obter as últimas notícias acesse https://www.cognatebioservices.com/category/press-releases/.

Para mais informações contate James Wilkerson no número 901-969-8981.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1080178/Cognate_Bioservices_acquires_Cobra_Biologics.jpg

FONTE Cognate BioServices

Related Links

http://www.cognatebioservices.com



SOURCE Cognate BioServices