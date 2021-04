Cognex apresenta a próxima geração de leitores portáteis de código de barras de alto desempenho

SÃO PAULO, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder em sistemas de visão, anuncia o lançamento da linha de leitores portáteis de código de barras DataMan® 8700. Construído em uma plataforma completamente redesenhada, esta próxima geração de leitores portáteis oferece desempenho de ponta e facilidade de uso, sem necessidade de ajustes ou treinamento do operador.

"A Cognex é especializada na leitura dos códigos de barras mais difíceis com a mais alta velocidade e precisão", afirma Carl Gerst, Vice-presidente Sênior e Gerente da Unidade de Negócios de Produtos de Identificação da Cognex. "Com a linha 8700, desenvolvemos a linha de leitores portáteis industriais mais rápida do mundo, oferecendo tempos de resposta e durabilidade sem precedentes".

Apresentando formação de imagem avançada e processamento rápido, a linha 8700 pode ler instantaneamente códigos com marcação direta da peça (DPM) desafiadores em etiquetas e rótulos, mesmo quando elementos vitais do código estão ausentes ou danificados. Projetados com plásticos resistentes a óleo e à prova d'água, os leitores são feitos para durar nos ambientes de fabricação mais adversos.

Os novos leitores incluem telas de display OLED integradas para permitir configuração e feedback do operador, como intensidade do sinal sem fio, leitura de dados de string e bateria restante, rápidos. Eles também suportam uma ampla gama de protocolos industriais e opções de comunicação sem fio para se conectar perfeitamente e operar com eficiência em qualquer instalação.

A linha 8700 é ideal para melhorar a eficiência da fábrica, produtividade e rastreabilidade de componentes em uma variedade de indústrias, incluindo automotiva, dispositivos médicos, eletrônicos e aeroespacial.

Para obter mais informações, visite https://www.cognex.com/pt-br/products/barcode-readers/handheld-barcode-scanners/dataman-8700-series ou ligue para (11) 4210-3919.

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation projeta, desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla gama de produtos baseados em imagem, todos os quais usam técnicas de inteligência artificial (IA) que lhes dão a capacidade humana de tomar decisões sobre o que veem. Os produtos Cognex incluem sistemas de visão e sensores de visão, e leitores de código de barras que são usados em fábricas e centros de distribuição em todo o mundo, onde eliminam erros de produção e envio.

A Cognex é líder mundial na indústria de sistemas de visão, tendo enviado mais de 3 milhões de produtos baseados em imagem, representando mais de US$8 bilhões em receita acumulada, desde a fundação da empresa em 1981. Sediada em Natick, Massachusetts, EUA, a Cognex tem escritórios e distribuidores localizadas nas Américas, Europa e Ásia. Para obter detalhes, visite a Cognex online em www.cognex.com/pt-br.

